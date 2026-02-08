Pasaportes oficiales: los viajes de los diputados en 2025, entre foros globales y agendas selectivas

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante 2025, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional tomó vuelos internacionales con fondos públicos para asistir a foros parlamentarios, encuentros ideológicos, cumbres multilaterales y misiones de “intercambio de experiencias”.

Aunque la lista de viajes no es extensa, algunos fueron costosos, prolongados y concentrados en pocos nombres.

Los registros oficiales de la Dirección General y Finanzas del Legislativo muestran que varios diputados repitieron destinos internacionales y que uno solo concentró dos viajes intercontinentales en menos de ocho meses.

Didiano Pinilla: dos continentes, dos agendas

El diputado Didiano Pinilla Ríos, del partido Cambio Democrático (CD) y exvicepresidente de la Asamblea, viajó en febrero a Marruecos para participar en una reunión de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Permaneció siete días fuera del país, entre el 11 y el 17 de febrero, con un pasaje aéreo de $3,600.

Didiano Pinilla, diputado de CD. Foto: Tomada de X

Siete meses después, en septiembre, volvió a despegar, esta vez rumbo a la República Popular China, donde asistió al Foro de Legisladores para Intercambio Amistoso 2025, en representación del Parlatino. La gira se extendió 10 días, del 9 al 18 de septiembre. El costo del pasaje fue de $2,700.

Capacitación urbana en Medellín

El diputado Roberto Archibold Chuito, del Partido Panameñista, realizó un viaje más corto, pero con una agenda cargada.

Entre el 2 y el 6 de septiembre, se trasladó a Medellín, Colombia, para participar en una capacitación sobre desarrollo urbano sostenible, sistemas de transporte masivo, empresas eficientes y ciudades inteligentes. La misión se extendió por cinco días, con un pasaje aéreo de $372 y $800 en viáticos.

Uruguay para el congreso por la Vida y la Familia

En junio, tres diputados compartieron destino, agenda y enfoque ideológico.

Jairo “Bolota” Salazar Ramírez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Lilia Batista Rodríguez, y Yuzaida Marín, de Realizando Metas, viajaron a Montevideo, Uruguay, invitados al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.

Salazar permaneció cinco días fuera del país, entre el 17 y el 21 de junio, y reportó un gasto de $2,491.81 en pasaje aéreo y $1,600 en viáticos.

La gira de Batista y Marín fue del 16 al 21 de junio, de acuerdo con los reportes de la Asamblea. El pasaje de Batista costó $2,289 y le asignaron $2,000 en viáticos. El pasaje aéreo de Marín costó $2,798, y recibió $2,000 en viáticos.

En su momento, la diputada Marín indicó que en la actividad se discutieron temas legislativos de “gran relevancia para nuestras sociedades, entre ellos el fortalecimiento de políticas públicas que promueven el valor de la vida humana y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad”.

Madrid, Río y Quito: octubre movido

Octubre concentró actividad diplomática y política. El diputado Julio de la Guardia Arrocha, de Cambio Democrático, viajó a Madrid para participar en un foro de inversión. La gira duró cinco días, del 6 al 11 de octubre. El pasaje aéreo costó $4,787.30 y recibió $3,000 en viáticos.

En esas mismas fechas, su copartidario Manuel Cohen Salerno voló a Río de Janeiro, Brasil, para asistir al V Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo. Permaneció cuatro días fuera del país, con un pasaje aéreo de $2,500.

Manuel Cohen Salerno, diputado de CD. LP/Archivo

Días después, Alaín Cedeño Herrera, diputado de Realizando Metas, se desplazó a Ecuador para participar en una reunión de mecanismo de consulta. La misión duró dos días y registró $676 en pasaje aéreo y $800 en viáticos.

Diciembre y el boleto más caro del año

El récord lo marcó Carlos Agustín Afú Decerega, de Cambio Democrático. En diciembre, viajó a Nueva Delhi, India, para participar en la Vigésima Reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. Permaneció ocho días fuera del país. El pasaje aéreo alcanzó los $9,786, el más alto del año.

Carlo 'Tito' Afú. LP/Archivo

Ese mismo mes, Edwin Vergara Castillo, del Partido Panameñista, asistió en Madrid a la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. La Asamblea pagó $4,134.70 por su boleto aéreo. Su estadía fue de cuatro días.

También viajaron a Washington, Estados Unidos, los diputados Manuel Cohen Salerno, de CD, y José Luis Varela Rodríguez, del Partido Panameñista para participar en la Conferencia Anual de Presidentes, entre el 9 y el 12 de diciembre. El pasaje aéreo de cada uno costó $2,526.93.

No solo diputados

La agenda internacional también incluyó a personal administrativo. En noviembre, Elvins K. Santander C., asistente administrativo, viajó a Bruselas para la Cumbre de la Alianza Interparlamentaria sobre China. Su pasaje aéreo tuvo un valor de $4,500.

En septiembre, David Eduardo González Santana, también asistente administrativo, se desplazó a Cartagena de Indias para asistir a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. La Asamblea le asignó $900 en viáticos.

El costo

En total, la Asamblea Nacional destinó al menos $59,000 en pasajes y viáticos para viajes internacionales durante 2025. Si bien no se trató de una avalancha de desplazamientos, el patrón reflejó misiones selectivas, concentradas en pocos nombres.