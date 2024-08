Patricio Candanedo: ‘narcotráfico, la tendencia va creciendo’

Escuchar audio noticia

¿Qué tan penetrada está la política por el narcotráfico?

Tiene cada vez más células establecidas en la política y en los tres estamentos de seguridad (Policía, Senafront y Senan), en Aduanas, Migración, la Asamblea, en ministerios y en las juntas directivas de los partidos. Hay penetración en puestos clave en las zonas costeras, Chiriquí, Darién, los puertos y aeropuertos.

Los Wikileaks lo advertían desde 2010. ¿Por qué, pese a las advertencias públicas, nadie denuncia esto?

El problema es que son secretos a voces, pero no hay pruebas. Hay información e inteligencia, pero no evidencias, porque estos grupos tienen una importante capacidad de coordinación y estrategia.

Diga cómo es la narcopolítica aquí.

Ha ido mutando. Empezó con narcos buscando el padrinazgo de las autoridades para facilitar sus operaciones y recibir información que les permitiera evadir controles. Luego empezaron a financiar campañas que representaban sus intereses, para fortalecer su operación. Y en la siguiente etapa -en la que estamos hoy- se metieron ellos mismos, comprando votos para ganar elecciones y controlar las regiones sin tener que depender de nadie. Y financiando pandillas, sus correligionarios en sus áreas de competencia.

Entonces tenemos a los políticos que son financiados por narcotraficantes, y a los narcos que se meten a políticos...

Así es. Y hoy, están en franco crecimiento los narcos que se insertan en la política. Que no les interesa la política, pero que la usan como mecanismo para enmascarar sus actividades. Hay narcopolíticos, narcoempresarios con perfil más bajo, y narcofuncionarios. De todo hay aquí.

Áreas más permeadas de la economía.

Bienes inmuebles, fincas, ganadería y construcción.

¿Qué tan profundo es el problema?

Muy. Y muy complejo. Desmantelas una célula y surgen dos o tres, porque ellos son más dinámicos que las autoridades. Falta capacitación, coordinación y cohesión de las autoridades para lograr un mejor resultado.

¿Cómo funciona hoy el tema?

Por ejemplo, en el aeropuerto le pagan al de seguridad aeroportuaria para que no intercepte la carga, el servicio aéreo nacional, la aduana, narcóticos de la Policía. A todos los alinean para que, carga que llega, carga que no tocan.

¿En el caso de los puertos?

Exactamente igual. Penetran la seguridad. Con la diferencia de que ahí es aún más complejo, porque requiere sincronización con el que tiene el control del tráfico de contenedores, los que manejan las grúas y las cámaras, etc.

Un ejemplo emblemático de narcopolítica en Panamá.

La Operación Océanos Gemelos, dirigida por Pablo Rayo Montaño. Movían la droga de Colombia a Panamá, y tenían control de las costas de Colón. Rayo Montaño financiaba campañas a través de terceros tanto de candidatos de oposición como de gobierno en 2004 en Colón. Para quedar bien con el que ganara.

¿Usted no salió como fiscal por eso?Sí. Me ofrecieron irme a Chiriquí a ver homicidios y mirar para otro lado y olvidarme del caso. Y me tocó renunciar.

O sea, ¿el MP estaba infiltrado?

Digamos que se hicieron coordinaciones para que yo fuera trasladado.

¿Qué otro caso de narcopolítica marcó un antes y un después?

El primer caso entre diputados. Fue Anel Ramírez, de Darién, detenido en 1993 en Miami; se le acusó de tráfico de 150 kilos a través de tucas de madera. Fue condenado y luego regresó a Darién como dirigente de los taladores de madera.

Se dice que en la Asamblea pasada había seis narcodiputados. ¿Le suena?

Sí. Y la tendencia va creciendo.

De hecho, ahora hay un diputado, Isaac Mosquera, del Molirena, con dos procesos pendientes por narcotráfico.

Así es. Pero hay otros más.

¿A qué diputados o políticos debe uno pelarles el ojo en este tema?

A los que hacen gala de enriquecimiento anormal y que tienen un círculo de mala reputación. Siendo Panamá un país pequeño, sí aplica el “dime con quién andas y te diré quién eres”.

¿Por qué ha sido tan difícil fiscalizar correctamente los registros de donantes de las campañas?

Las medidas de control tienen que fortalecerse. Las donaciones deben ir acorde no solo a lo que declaran sino a lo que demuestran. Entiendo que falta personal, pero en eso es lo que hay que invertir.

¿Quién tiene más complicidad en el lavado de dinero del narcotráfico: los abogados, los bancos, los bienes raíces o las autoridades complacientes?

Todos tienen algo que ver, dependiendo de los requerimientos de la operación. Y el agente residente contable, también.

¿Cuándo empezó la narcopolítica?

Bueno, Noriega fue investigado, procesado y condenado. Y en 1993, el diputado de Darién. Y desde entonces hemos visto casos como el del gobernador de Guna Yala agarrado in fraganti con coca en el carro, y ahora el del hijo de Pineda.

¿Cuándo empezó la narcopolítica a recrudecerse en Panamá?

Antes los partidos tenían filtros para decidir quiénes iban a representarlos en las urnas. Con los años los diputados empezaron a tomar control de las directivas de los partidos, y eliminaron los filtros.

Filtros que existían, aunque fueran imperfectos, porque por ejemplo, ahí se coló la donación de Castrillón Henao en la campaña de Pérez B.

En efecto, así fue.

¿Cuál es la falla de los partidos en esto?

No hacer el due diligence. Poner a correr a los que más plata y popularidad tienen, no a los de mejores propuestas. En la elección de 2024 hubo candidatos detenidos y asesinados. Ya no son casos aislados. Y por eso hay que tener los ojos abiertos. Porque esa puerta ya se abrió y si uno la usó, muchos otros van a querer usarla.

¿Las candidaturas independientes se salvan de la narcopolítica o tampoco?

No tengo certeza, pero esto no es exclusivo de un partido o de otro. Están en todos lados y con cada vez más fuerza.

Diferencia entre los casos que usted manejó como fiscal y los de ahora.

En mi época se veía más financiamiento de candidatos. Hoy se ve más participación del narcotráfico a través de los candidatos directamente. Y en cada elección se ven más involucrados.

¿Cuánta influencia del narcotráfico hay en los cuerpos de seguridad?

Es esencial, porque son los que tienen el control de las fronteras, puertos y aeropuertos. Y el narcotráfico necesita romper esas barreras a punta de corrupción para mantener su negocio. Por dicha, todavía hay unidades con moral.

Entidad de seguridad más penetrada.

Todas, pero se refleja más en la Policía porque es la más grande. Aunque esas entidades han intentado autodepurarse.

En general, ¿cómo más participan los funcionarios en estos delitos?

Pasan información de los procesos legales, lo que les permite estar un paso delante de la justicia. Les avisan dónde no habrá controles. Contratan escoltas de funcionarios para darles información privilegiada… les avisan de los operativos para que huyan. Son muchas maneras. Pero para que veas la dimensión, en los últimos tres años en cada gran operación han caído al menos tres funcionarios.

¿Cuál es el peligro de la narcopolítica?

Que la ciudadanía espera la protección del funcionario, y este está trabajando a favor de los criminales. Es muy peligroso.

¿Quién representa al ciudadano al final? En la Asamblea suena más: ¿por qué?

Porque es el órgano que más se relaciona con la sociedad. Del que más esperan.

¿Cómo se reflejan los efectos de la narcopolítica en Darién?

El problema allá es grave. Primero, porque están al lado de la zona que más coca produce en el mundo. Segundo, porque las organizaciones criminales están muy bien estructuradas. Y tercero, porque con complicidad de los funcionarios usan a los migrantes para pasar la droga.

¿Por qué es tan difícil investigar a diputados por narcotráfico?

Es casi imposible. Por el fuero y porque pocas veces intervienen ellos mismos.

Y tres, el MP no los puede investigar...

Sí, lo tiene que hacer la Corte. El problema es que cuando el MP remite las denuncias a la Corte, las devuelven por falta de prueba idónea. Pero cuando mandan la investigación más avanzada, dicen que investigaron de más sin autorización y tumban el caso. Es difícil que funcione.

¿Dónde está la falla del sistema, ahí?

Son varias. Uno, la Corte no debería investigar a los diputados que luego pueden abrirles a ellos mismos casos en Credenciales. Segundo, la Corte no es un ente investigativo, sino uno que juzga. Es un craso error atribuirle esa facultad, porque no tiene las herramientas para investigar, y menos el crimen organizado. Y tres, la prueba idónea, que es tan subjetiva en su valoración que se presta para la impunidad y para que nada pase.

¿Qué piensa de que Shirley Castañeda presida Credenciales siendo abogada de Martinelli y Cholo Chorrillo?

No parece ecuánime ni transparente.

Efecto de la narcopolítica en el país.

Si al político le va bien con la actividad criminal, se vuelve un modelo a seguir para los ciudadanos. Y al político no le preocupan sus electores, porque él no depende de ellos sino de su actividad criminal.

¿Tienen las autoridades la capacidad de investigar la narcopolítica?

Sí. Pero falta más voluntad real y sincronización de los entes.

¿Qué le parece que un prófugo (el hijo de Pineda) haya conseguido audiencia en dos días, cuando hay detenidos que esperan meses para tenerla?

Llama poderosamente la atención. Y habla de la selectividad de la justicia.

¿Qué le pareció el comunicado del PRD sobre el caso del hijo de Pineda?

Absolutamente insulso.

Los gobiernos abandonan a las comunidades y las bandas llenan ese vacío, por ejemplo, con el deporte. ¿Otro acuerdo entre ellos?

En eso no creo. Pero esa desidia y abandono, lo han llenado ellos a punta de clientelismo y compra de adeptos.

¿Cuántos rascacielos, mansiones de playa y caballos de paso han sido pagados por el narcotráfico aquí?

Muchos, sin duda. El narcotráfico, para legitimar capitales, usa muchos rubros. Fincas, mansiones, apartamentos, industrias y locales comerciales.

¿Se debe seguir persiguiendo el tráfico de marihuana?

Sí, pero posesión para consumo no. Al final los adictos son enfermos.

¿Qué le recomendaría al presidente Mulino sobre este tema?

Profundizar la coordinación entre los cuerpos de seguridad, el MP y el Judicial, y priorizar la prevención social a través de los colegios y el deporte.

¿Qué podrían hacer los ciudadanos?

Servir de ojos y oídos de los estamentos de seguridad y elegir mejor en las urnas. Al final, las cuotas de poder que tienen se las hemos dado nosotros mismos.

Perfil Abogado penalista especialista en drogas, legitimación de capitales y criminalidad organizada transnacional. Fue fiscal de drogas y asesor en materia de drogas en el departamento de Justicia de Estados Unidos.