Patsy Lee: ‘No habrá independencia en la Asamblea si Shirley Castañeda la preside’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La diputada por el Partido Popular cuestionó la presencia del director nacional de presupuesto en un encuentro presidencial con diputados.

En el marco de la instalación del nuevo periodo legislativo este 1 de julio, la diputada Patsy Lee lanzó duras críticas contra el presidente de la República, José Raúl Mulino, acusando a su administración de interferir directamente en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, la cual apunta a ser liderada por la oficialista Shirley Castañeda.

Lee calificó de “fatal” el panorama que se avecina para el Órgano Legislativo. Según la parlamentaria, la inminente presidencia de Castañeda compromete gravemente la autonomía de la institución.

“No se va a lograr esa independencia que nosotros necesitamos de este órgano del Estado”, advirtió Lee, señalando que el rol de los diputados debe ser legislar a favor de los panameños y frenar las iniciativas del Ejecutivo que resulten “nefastas” para la población.

“Hay diputados que cuando están buscando los votos, ellos son y dicen una cosa, cuando entran acá son otra, cambian por completo y se van con el Ejecutivo”, señaló Lee.

La sombra del presupuesto sobre la bancada de CD

El punto central de la denuncia de Lee se enfocó en la reunión celebrada el martes 30 de junio entre el mandatario Mulino y los miembros de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), justo un día antes de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. La diputada cuestionó con severidad la participación de figuras clave del Gobierno en un asunto puramente legislativo.

“Definitivamente (el Ejecutivo metió la mano). Yo veo la foto y veo al director nacional de presupuesto allí, veo al ministro de la Presidencia, vemos a los asesores, las manos derechas del propio presidente”, criticó Lee.

Para la legisladora, el resultado de dicho encuentro, donde se anunció la postulación del diputado Manuel Cohen para la vicepresidencia, es un mensaje erróneo para la ciudadanía y evidencia un intento de “torcer brazos” en lugar de buscar una colaboración armónica.

Desigualdad regional y “privilegios” políticos

Lee, quien subrayó ser la única diputada independiente de bancada y postulada por el Partido Popular, lamentó que el acceso a las autoridades económicas del país dependa de la sumisión política al Ejecutivo. Reprochó que mientras ciertos sectores reciben tratos preferenciales, su circuito en la provincia de Panamá Oeste sufra de exclusión institucional.

““¿Cómo es posible que hay unos diputados que se pueden sentar a la mesa con el presidente y con el director nacional de presupuesto, y hay otros diputados como mi persona, que represento a La Chorrera, y que no tengamos ese mismo privilegio?”, cuestionó.

La parlamentaria concluyó reafirmando que su compromiso es con un “voto coherente y honesto”. Aseguró que la provincia de Panamá Oeste, a la que describió como abandonada a pesar de sus 13 años de creación, requiere atención presupuestaria urgente que no debe condicionarse a favores políticos.