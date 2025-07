Patsy Lee: ‘No podemos arrodillarnos ante el Ejecutivo’

En los pasillos de la Asamblea Nacional, donde se supone que la voluntad popular debe decidir el rumbo del país, la atmósfera del 1 de julio se pareció más a un escenario de presión y maniobras políticas que a una sesión democrática.

La diputada Patsy Lee, una ingeniera de sistemas, electa por el Partido Popular, describió un panorama donde asesores del presidente José Raúl Mulino y otros altos funcionarios parecían custodiar cada movimiento de los diputados, con el objetivo de condicionar sus votos en la elección de la nueva junta directiva.

Ese día, el pulso político se daba entre Shirley Castañedas, respaldada por Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Jorge Herrera, apoyado por una coalición opositora multipartidista.

“Yo sí te puedo decir por comentarios que surgían en los pasillos y de colegas diputados que sí estaban recibiendo mucha presión a lo interno”, aseguró Lee en entrevista con La Prensa.

“Tengo un colega que me decía: ‘Hoy no me atrevo a ir al baño… tú ves ahí a asesores del presidente Mulino, y vas al salón Chanchoré y encuentras a otros ministros y directores’”.

Lee relató que incluso se habrían ofrecido favores políticos y dinero para dividir votos o evitar que se respaldara la nómina opositora. “Se escuchó de que estaban como quien dice ofreciendo dinero para las personas que quisieran postular a otra candidatura con el fin de poder separar los votos o dividirlos”, afirmó.

El ambiente descrito por la diputada de La Chorrera contrasta con el mensaje del Ejecutivo, que ha negado cualquier tipo de injerencia. El contralor general, Anel Bolo Flores, negó el pasado miércoles haber ejercido presión sobre diputados y anunció que posee “dossiers” con solicitudes de nombramientos por parte de legisladores. Prometió revelar esa información.

Lee, respondió con dureza a estas declaraciones. “El contralor Bolo Flores ha estado desde hace muchos meses queriendo distorsionar las cosas, solamente se la pasa amenazando”, dijo. “Si él está seguro de lo que está diciendo, que ponga las denuncias”, manifestó.

Cuestionó además la selectividad con la que el contralor presentó recientemente una denuncia por presunta corrupción relacionada con las planillas legislativas. “Quiero saber qué hizo él con respecto a las planillas abultadísimas de los diputados del PRD que fueron presidentes de la Asamblea, incluyendo también a la propia expresidenta, la diputada Dana Castañeda”, declaró.

La diputada también manifestó decepción por la gestión de Castañeda al frente del legislativo, alegando que incumplió su promesa de debatir reformas al reglamento interno. “Ella decía que éramos la nueva Asamblea, pero al final éramos nuevos diputados queriendo hacer las cosas diferentes. Muchos diputados de partidos tradicionales no lo permitían”, dijo.

A pesar de mantenerse oficialmente fuera de cualquier bancada, Lee ha trabajado en alianza con grupos como Vamos y el Movimiento Otro Camino (Moca). Sin embargo, aclaró que no se unirá a la recién conformada bancada Seguimos, en la que participan tres diputados de Moca y el independiente Betserai Richards “Por el momento aún me mantengo sola en alianza con ellos y con las cosas que sean buenas, o sea los buenos proyectos para el país”, aseguró.

Pulseo por las comisiones

La diputada también se refirió al incierto proceso de conformación de las comisiones legislativas, un asunto que aún se encuentra en negociación. Indicó que aspira a repetir en las comisiones de Asuntos Agropecuarios y de Salud. Sobre la poderosa Comisión de Presupuesto, señaló: “La política es el arte de lo posible… cada minuto que pasa estas negociaciones van cambiando el escenario”.

Respecto a la reciente ola de iniciativas que buscan derogar o reformar la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, Lee expresó reservas. Aunque votó en contra de la norma original, no apoya su derogación total. A su juicio, “estas iniciativas de ley me parecen más politiquería barata de estos partidos como PRD”, y acusó a sus promotores de haber “reinado la corrupción a otro nivel” durante el último quinquenio.

El pasado 2 de julio, en el primer día de trabajo del segundo periodo de sesiones, los diputados del PRD Jairo Bolota Salazar y Crispiano Adames presentaron, por separado, anteproyectos de ley para derogar la norma mencionada. En marzo, cuando el Legislativo aprobó la reforma, el PRD votó en contra.

Lee cerró la entrevista con un llamado a la separación de poderes y al rol fiscalizador de los diputados. “Nosotros tenemos que hacer lo propio, no podemos ser sumisos”, dijo. “La Constitución dice que tenemos que trabajar en armónica colaboración, pero no arrodillarnos ante el Ejecutivo”.