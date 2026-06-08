Pedro González asume la rectoría interina de la Unachi tras la salida de Medianero de Bonagas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo General Universitario de la Unachi designó a Pedro González como rector interino, mientras que Pedro Caballero asumió la Vicerrectoría Académica.

La salida de Etelvina Medianero de Bonagas de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) abrió paso este lunes 8 de junio a una nueva estructura de mando dentro de la casa de estudios superiores.

El Consejo General Universitario de la Unachi designó a Pedro González como rector interino, mientras que Pedro Caballero asumió la Vicerrectoría Académica, en tanto se llevan a cabo nuevas elecciones. Ambos funcionarios llegan a sus nuevos cargos tras ocupar posiciones clave dentro de la administración universitaria durante los últimos años.

Antes de ser nombrado rector interino, González se desempeñaba como vicerrector de Investigación y Postgrado, cargo desde el que coordinó proyectos académicos y científicos de la universidad. Además, era considerado uno de los colaboradores más cercanos a Medianero de Bonagas.

Por su parte, Caballero ejercía como decano de la Facultad de Ciencias, una de las unidades académicas con mayor peso dentro de la institución.

La polémica de González

En abril de 2025, mucho antes de asumir la rectoría interina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González quedó en el centro de una intensa controversia pública durante una comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Lo que inicialmente estaba previsto como una rendición de cuentas sobre asuntos presupuestarios derivó en un prolongado interrogatorio por parte de los diputados, quienes cuestionaron el manejo de fondos universitarios, presuntas irregularidades administrativas y la transparencia en la gestión de las autoridades académicas.

Uno de los momentos más tensos de la sesión surgió cuando se abordó una denuncia formulada por la magíster Ana Cecilia González, exfuncionaria de la universidad. La acusación señalaba supuestas anomalías en el manejo de las cuentas AIP (Asignación Interna de Proyectos), recursos destinados a financiar iniciativas académicas e investigativas. Según la denuncia, González habría utilizado su posición para favorecer a personas cercanas a su entorno, incluidos familiares, mediante la asignación de beneficios vinculados a estos fondos.

Ante los cuestionamientos, González reconoció que su hijo, Steven González, figuró entre los 24 beneficiarios de subsidios académicos otorgados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Jonathan Vega, diputado independiente, cuestionó a González el año pasado. LP/Elysée Fernández

Sin embargo, rechazó cualquier conflicto de interés y sostuvo que la selección fue realizada mediante un proceso de evaluación por pares internacionales, sin su participación directa. “No participé en su evaluación ni en su adjudicación”, afirmó entonces el funcionario, quien defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que su hijo cumplía con los requisitos para concursar en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.

Exrectora renuncia a cátedra

Este lunes, los abogados de la exrectora de la Unachi acudieron a las oficinas de la institución para formalizar no solo la entrega de su renuncia al cargo de rectora, sino también su desvinculación de la cátedra de Economía que ocupaba dentro de la universidad. La decisión pone fin a una trayectoria de décadas ligada a la administración y la docencia en la principal casa de estudios superiores de la provincia de Chiriquí.

La exrectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas. Archivo

A lo largo de su gestión, la exrectora consolidó una estructura de poder que le permitió mantenerse al frente de la universidad mediante sucesivas reelecciones. Las reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, especialmente las aprobadas en 2021, fueron objeto de fuertes cuestionamientos porque facilitaron la continuidad de las autoridades universitarias y provocaron críticas de estudiantes, docentes, organizaciones civiles y actores políticos, que denunciaban una concentración de poder sin precedentes dentro de la institución.

Las controversias sobre la gobernanza universitaria acompañaron prácticamente toda la etapa final de su administración.

En paralelo, la universidad experimentó un acelerado crecimiento de su planilla. Para 2026, la Unachi contaba con más de 2,000 funcionarios entre personal docente y administrativo, con un costo salarial cercano a los 5.8 millones de dólares mensuales.