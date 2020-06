Pedro Miguel confirma que Cortizo destituyó a Turner. ‘Él tomó la decisión de sacar a la jugadora estrella'

Entrevista

Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) -en el que milita el presidente Laurentino Cortizo-, confirmó que Rosario Turner fue destituida como ministra de Salud.

“Hace dos días, el presidente de la República, sin consultar con la dirección del partido, por su propia cuenta, de la misma forma que armó gobierno hace un año, tomó la decisión de sacar a la jugadora estrella... Estamos en un partido, perdiendo el juego, queremos empatar el marcador para remontarlo y el capitán del equipo decidió que su mejor jugador salga de la cancha”, dijo González, en una entrevista con Radio Panamá, este viernes 26 de junio.

“En el partido ha causado conmoción, mucho malestar, y fuera del partido has visto lo que ocurre en redes sociales, puede medirse”, y agregó que la propia Turner le confirmó que Cortizo la “sacó” del cargo de manera sorpresiva. “Para ella fue una sorpresa la decisión del presidente. Se enteró unos minutos antes de la conferencia de prensa [del pasado miércoles] del presidente”.

González reconoció que “no se va a desmoronar el mundo” porque Turner fue destituida, aunque pronosticó que la acción afectará a la imagen “del gobierno y del propio presidente”. “En política, los errores que uno comete se pagan”, y puso como ejemplo un error cuya responsabilidad él decidió asumir por completo: la reunión de la bancada del PRD el jueves 18 de junio, en plena cuarentena, en Parrillada Jimmy’s. Por esta acción, el Ministerio de Salud (Minsa) multó al partido y al restaurante, con $50 mil cada uno, por violar las normas sanitarias.

“Pudimos haberlo previsto. El error no fue hacer la reunión, sino no haber dado las explicaciones a tiempo y haber escogido ese lugar”, dijo. Ahora el PRD hace una colecta, para reunir los $50 mil, después que el Tribunal Electoral advirtiera que la multa no puede ser abonada con la plata del subsidio electoral.

González también se refirió al mensaje pregrabado transmitido al país el pasado 15 de mayo, en el que Turner daba explicaciones sobre compras de insumos y equipos médicos gestionadas por el Ministerio de la Presidencia, a cargo del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Algunas de estas compras son investigadas por el Ministerio Público y la sociedad civil reclama la renuncia de Carrizo como ministro.

“La doctora Turner tuvo un pico muy alto en popularidad, en prestigio, en reconocimiento por parte de la sociedad, hasta que una mala asesoría de la comunicación del Estado, una vez mas, le hizo un video enlatado, en el que ella trató de dar algunas explicaciones que no fueron muy felices... Lamentablemente sin consultar y sorpendiéndola, se apareció un equipo para enlatarle ese video que un libreto que ella pudo ajustar de alguna manera, para sentirse mas cómoda”, dijo González.

El de Turner, reemplazada por su hasta entonces viceministro Luis Francisco Sucre, fue el único cambio “inesperado” en el Gabinete. “Los demás son ajustes casi cajoneros”, porque no era un secreto que Markova Concepción no se sentía “cómoda” como ministra de Desarrollo Social, y en el caso de Inés Samudio, ministra de Vivienda hasta el pasado miércoles, se sabía “desde hacía varias semanas” que el viceministro Rogelio Paredes la reemplazaría como titular, antes del 1 de julio, cuando Cortizo cumple el primero de sus cinco años de mandato.

Al respecto, el secretario general del PRD señala que en los 10 primeros meses de gestión, “se hizo gobierno pretendiendo prescindir de la estructura del partido”. Dice que eso podría cambiar.

“A partir del 1 de julio, las cosas van a caminar de manera distinta y debe entenderse que se trata de un trabajo en equipo y que cuando uno es presidente de la República, debe generar consenso no solo con diferentes sectores de la sociedad sino con las fuerzas políticas que te llevaron al gobierno. Ahora nosotros estamos en ese momento”, remarcó.