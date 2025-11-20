Pelea de ‘gallos’ en el Molirena: crecen las pugnas internas por el control del partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miembros del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) denunciaron este jueves 20 de noviembre que el actual presidente del colectivo, el exdiputado Francisco ‘Pancho’ Alemán, solicitó al Tribunal Electoral (TE) la reforma del estatuto del partido en mayo de 2023, pero sin una convención interna que lo avalara.

Arturo González, miembro del Molirena, señaló que Alemán, “de manera espuria, logró colar una reforma al estatuto del partido sin que las mismas hubieran sido aprobadas por la convención nacional del partido”, tras una conferencia de prensa este jueves.

El asunto toma relevancia justo cuando hay intenciones de llamar a una convención extraordinaria para renovar la directiva del partido, algo que intentarían González y otros miembros del colectivo como Guillermo Ríos, José Manuel Torres y Ricardo Hassan, una vez se aclare el tema del estatuto.

El misterio sobre el nuevo estatuto recae en que, para haberlo aprobado, se debió realizar una convención extraordinaria en 2023, según indica la fracción del partido que representa González. Sin embargo, las actas no aparecen.

En el centro, Francisco 'Pancho' Alemán. Archivo.

Actas, estatuto y la reaparición de Fanovich

Para la fracción del Molirena que representan González y sus colegas, la última reforma al estatuto genera suspicacia luego de que en febrero de 2025 pidieran al TE la entrega del acta de la última convención nacional del partido, el acta con el nuevo estatuto y el listado de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Pero en una respuesta de la Secretaría General del TE, se indicó a José Manuel Torres que los documentos solicitados no fueron recibidos en el ente electoral y que tenían que pedirlos directamente al partido.

Los intercambios de cartas entre esta fracción del Molirena, el TE y la actual directiva del partido fueron mostrados en la conferencia de prensa de este jueves.

No fue hasta septiembre de 2025 que el secretario general del Molirena, Miguel Fanovich, exdiputado entre 2019 y 2024, emitió una carta notariada señalando que no disponía con las actas de la última convención nacional.

A pesar de la incertidumbre, González señaló que sí han podido revisar el nuevo estatuto. “Él [Alemán] metió esa reforma indicando que cualquier elección solamente se puede hacer en convenciones ordinarias que se tienen que celebrar cinco años después de la elección de la directiva actual. Antes, la directiva podía ser cambiada en convenciones ordinarias o extraordinarias, entonces tenemos que mamarnos a Pancho Alemán hasta el 2028 a pesar que el es responsable de la derrota electoral de mayo de 2024 donde solo sacamos 7 mil votos”, dijo González.

En las elecciones del año 2024, Francisco ‘Pancho’ Alemán no fue reelecto como diputado en el sector de San Miguelito.

González, por su parte, que fue compañero de fórmula del exalcalde José Luis Fábrega, también perdió la contienda electoral.

José Luis Fábrega y su tanque de gas; apoyado por el Molirena. Archivo.

El partido solo logró 1 curul en la Asamblea Nacional en las elecciones 2024, frente a las 5 que había logrado en 2019.

Al tiempo, ha perdido cerca del 1,118 adherentes entre 2023 y 2025.

El próximo martes 25 de noviembre la nueva fracción que busca cambiar el rumbo del partido presentará una solicitud para rectificar los estatutos, por considerarlos “antidemocráticos e ilegales”.