Panamá, 25 de junio del 2026
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    Libertad de prensa

    Periodistas de la región repudian los intentos del Congreso peruano de criminalizar la labor de Gustavo Gorriti

    Redacción de La Prensa

    Periodistas, organizaciones y medios de comunicación de 18 países se han unido para expresar su respaldo al periodista peruano Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros y exsubdirector asociado del diario La Prensa de Panamá, frente a las acciones que buscan someterlo a procesos penales por investigaciones periodísticas relacionadas con casos de corrupción.

    El pasado 12 de junio, el Congreso de Perú aprobó un informe que recomienda presentar denuncias penales contra Gorriti, fiscales y otros funcionarios vinculados al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la constructora brasileña Odebrecht. El documento atribuye al periodista presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) advirtieron que estas acusaciones constituyen un intento de utilizar el poder legislativo para hostigar y silenciar a un periodista cuyas investigaciones han revelado graves casos de corrupción que involucran a figuras políticas y judiciales con influencia en el país.

    Periodistas de la región repudian los intentos del Congreso peruano de criminalizar la labor de Gustavo Gorriti
    Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros y exsubdirector asociado de La Prensa.

    El trabajo de IDL-Reporteros en las investigaciones del caso Lava Jato -algunas de las cuales han sido con la colaboración de La Prensa- ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional, incluyendo la obtención del Premio Global Shining Light Award 2019, otorgado por la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN).

    “Parte del periodismo ahora, especialmente el de investigación, significa estar dispuesto a defender la investigación periodística”, recalcó Gorriti en un video divulgado en YouTube.

    El informe fue elaborado por una comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante, del partido Renovación Popular, agrupación cuyo líder, Rafael López Aliaga, ha mantenido una confrontación pública con Gorriti y otros periodistas de investigación.

    Lea aquí el pronunciamiento de periodistas y organizaciones a favor de Gustavo Gorriti.

    Periodistas y organizaciones de toda la región y España emitieron un pronuniamiento en el que expresan su preocupación por lo que califican como una campaña sistemática de hostigamiento contra IDL-Reporteros y otros medios independientes, y exhortaron al fiscal de Perú, Tomás Gálvez, a actuar conforme al derecho y no bajo presiones o intereses políticos.

    “Estamos ante un evidente uso del poder parlamentario para hostigar y silenciar, mediante la amenaza penal, a un periodista cuyas investigaciones han expuesto graves casos de corrupción que involucran a actores políticos y judiciales que hoy tienen el poder en el país. Pero no es lo único. En abril de 2024 organizaciones y periodistas nacionales e internacionales advirtieron de las maniobras de la Fiscalía peruana para conocer las fuentes de Gorriti”, señala el pronunciamiento.

    La Prensa, que contó con Gorriti como subdirector asociado durante cinco años (1995-2000), se sumó así a las voces internacionales que rechazan cualquier intento de criminalizar el ejercicio del periodismo de investigación y de restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público.

    Redacción de La Prensa

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