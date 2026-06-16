Periodista Azihra Valdés es designada como nueva secretaria ejecutiva de Conades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Liderará la entidad de desarrollo sostenible en reemplazo de Antonio Tercero González, quien asumió la dirección general del Idaan.

La periodista y especialista en innovación, Azihra Edith Valdés Madrid, fue designada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como la nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

La funcionaria releva en el cargo a Antonio Tercero González, quien dejó la secretaría ejecutiva para asumir desde el pasado mes de abril la dirección general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Hasta este nombramiento, Valdés se desempeñaba como directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) dentro del Ministerio de Gobierno.

Valdés, quien cuenta con un perfil multidisciplinario en comunicación, gestión pública y aviación, asume el liderazgo de la institución con el reto de impulsar los proyectos de infraestructura y sostenibilidad del país.

El presidente José Raúl Mulino. Cortesía.

Trayectoria y perfil profesional

La nueva secretaria ejecutiva posee una Licenciatura en Periodismo por la Universidad de Panamá y una Maestría en Innovación de la Universidad del Istmo.

De acuerdo al informe oficial, Valdés tiene experiencia en planificación estratégica y toma de decisiones, gestión de proyectos y manejo de presupuestos, comunicación estratégica y liderazgo organizacional, administración pública y gestión de talento humano.

Su formación académica incluye una Certificación Internacional en Innovación Empresarial, avalada por la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad del Istmo. Además de su carrera administrativa, Valdés cuenta con una licencia de piloto comercial.

Esta no es la primera experiencia de Valdés en la estructura central del Estado, ya que entre los años 2009 y 2014 formó parte de la Secretaría de Comunicación del Estado, donde ejerció como coordinadora del área de juventud y estrategia de comunicación.