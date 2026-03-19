Panamá, 19 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Periodista Rolando Rodríguez recibe premio en congreso de editores

    José González Pinilla
    Periodista Rolando Rodríguez recibe premio en congreso de editores
    Rolando Rodríguez (izq.) recibe su premio. Cortesía

    El periodista y subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, recibió este 18 de marzo un reconocimiento por su dedicada y destacada labor en el periodismo de investigación.

    Rodríguez fue galardonado durante el Congreso CELAC-UE de Editores de Medios.

    “Me siento muy, muy emocionado por este honor”, dijo.

    Destacó que, desde hace mucho tiempo, los periodistas de Panamá realizan su labor con “gran esfuerzo”.

    “Realmente me siento muy agradecido de recibir este premio, con mucha humildad y en nombre de todos mis compañeros”, agregó, al tiempo que explicó que la elaboración de una pieza de investigación periodística requiere también del apoyo de editores, fotógrafos y camarógrafos.

    “Es una labor que termina siendo de un equipo, no de una persona”, sostuvo Rodríguez.

    Durante el evento, se reconoció la labor incansable del periodista en el ámbito de la investigación, especialmente en tiempos difíciles, así como su valentía personal y los riesgos asumidos tanto por él como por su familia.

    Recibió una pintura del reconocido artista internacional Cristóbal Gabarrón.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más
    • Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos. Leer más
    • Juez Rentería ordena levantar medidas cautelares a imputados por sobrecostos en obras viales. Leer más
    • Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos. Leer más
    • Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo. Leer más
    • Una fiscalía anticorrupción investiga cómo se adjudicó el contrato del revisado vehicular digital. Leer más
    • Tribunal de Cuentas condena a Cucalón y Salerno a pagar $4.4 millones por lesión patrimonial. Leer más