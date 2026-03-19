Periodista Rolando Rodríguez recibe premio en congreso de editores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El periodista y subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, recibió este 18 de marzo un reconocimiento por su dedicada y destacada labor en el periodismo de investigación.

Rodríguez fue galardonado durante el Congreso CELAC-UE de Editores de Medios.

“Me siento muy, muy emocionado por este honor”, dijo.

Destacó que, desde hace mucho tiempo, los periodistas de Panamá realizan su labor con “gran esfuerzo”.

“Realmente me siento muy agradecido de recibir este premio, con mucha humildad y en nombre de todos mis compañeros”, agregó, al tiempo que explicó que la elaboración de una pieza de investigación periodística requiere también del apoyo de editores, fotógrafos y camarógrafos.

“Es una labor que termina siendo de un equipo, no de una persona”, sostuvo Rodríguez.

Durante el evento, se reconoció la labor incansable del periodista en el ámbito de la investigación, especialmente en tiempos difíciles, así como su valentía personal y los riesgos asumidos tanto por él como por su familia.

Recibió una pintura del reconocido artista internacional Cristóbal Gabarrón.