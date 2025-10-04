Permisos para venta en desfiles patrios: fechas y requisitos; solo hay 130 cupos

Este lunes 6 de octubre de 2025 la Alcaldía de Panamá entregará los formularios para los microempresarios interesados en obtener un permiso de venta para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital.
La entidad informó que la entrega de los formularios se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. de este lunes en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.
Se informó que el 15 de octubre se realizará el pago en la ventanilla única y el día 28 se entregarán los permisos provisionales, que solo serán 130.
Requisitos que deben presentar los interesados:
Nota dirigida al alcalde.
Copia de la cédula.
Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde).
Paz y salvo municipal con valor de $1.
Los montos a pagar son:
Municipio: $10.
Minsa: $10.
AAUD: $10.
Bomberos: $50 (solo para alimentos inflamables).
El Ministerio de Educación confirmará en los próximos días las rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá. Se espera que se mantengan las rutas de Casco Antiguo y Calle 50.