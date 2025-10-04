Panamá, 04 de octubre del 2025

    Entrega de formularios

    Permisos para venta en desfiles patrios: fechas y requisitos; solo hay 130 cupos

    Henry Cárdenas P.
    Los desfiles patrios se desarrollarán en el Casco Antiguo y Calle 50. Archivo

    Este lunes 6 de octubre de 2025 la Alcaldía de Panamá entregará los formularios para los microempresarios interesados en obtener un permiso de venta para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital.

    La entidad informó que la entrega de los formularios se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. de este lunes en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.

    Se informó que el 15 de octubre se realizará el pago en la ventanilla única y el día 28 se entregarán los permisos provisionales, que solo serán 130.

    Requisitos que deben presentar los interesados:

    • Nota dirigida al alcalde.

    • Copia de la cédula.

    • Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde).

    • Paz y salvo municipal con valor de $1.

    Los montos a pagar son:

    • Municipio: $10.

    • Minsa: $10.

    • AAUD: $10.

    • Bomberos: $50 (solo para alimentos inflamables).

    El Ministerio de Educación confirmará en los próximos días las rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá. Se espera que se mantengan las rutas de Casco Antiguo y Calle 50.

