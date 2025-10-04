Permisos para venta en desfiles patrios: fechas y requisitos; solo hay 130 cupos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este lunes 6 de octubre de 2025 la Alcaldía de Panamá entregará los formularios para los microempresarios interesados en obtener un permiso de venta para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital.

La entidad informó que la entrega de los formularios se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. de este lunes en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.

Se informó que el 15 de octubre se realizará el pago en la ventanilla única y el día 28 se entregarán los permisos provisionales, que solo serán 130.

Requisitos que deben presentar los interesados:

Nota dirigida al alcalde.

Copia de la cédula.

Copia del carné de manipulador de alimentos (blanco y verde).

Paz y salvo municipal con valor de $1.

Los montos a pagar son:

Municipio: $10.

Minsa: $10.

AAUD: $10.

Bomberos: $50 (solo para alimentos inflamables).

El Ministerio de Educación confirmará en los próximos días las rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá. Se espera que se mantengan las rutas de Casco Antiguo y Calle 50.