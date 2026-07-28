Perú muestra intención de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal tras reunión entre Mulino y Keiko Fujimori

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El encuentro se produjo previo a la ceremonia de juramentación de Fujimori en el Congreso peruano.

El presidente José Raúl Mulino y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, sostuvieron este martes 28 de julio una primera reunión bilateral en la que abordaron varios temas clave.

Entre estos temas estuvieron el relanzamiento de las relaciones comerciales mediante la repotenciación del vigente Tratado de Libre Comercio, los puertos y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal.

El encuentro se produjo previo a la ceremonia de juramentación de Fujimori en el Congreso peruano.

Mulino y Fujimori coincidieron en la importancia de la relación de socios imprescindibles que mantienen Panamá y Perú, sobre todo por los complementos en materia económica, detalló la Presidencia en un comunicado.

“Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio; yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá”, dijo Mulino.

Los mandatarios también acordaron explorar la posibilidad de un acuerdo de cielos abiertos para impulsar el transporte aéreo entre ambos países, además de buscar la salida de Panamá de la lista fiscal en la que lo mantiene Perú.

Acompañó a Mulino en la reunión el canciller, Javier Martínez-Acha, quien invitó formalmente a Fujimori a participar en el próximo Foro Económico 2027, que realizará el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá.