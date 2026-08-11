Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, llega este miércoles a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hegseth ya había visitado el país en abril de 2025 para participar en la Conferencia de Seguridad Centroamericana.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará este miércoles 12 de agosto a Panamá para participar en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles y reunirse con el presidente José Raúl Mulino.

Así lo informó el Departamento de Estado, que indicó que Hegseth también sostendrá una reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia.

Igualmente, se reunirá con militares estadounidenses que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva y observará ejercicios de entrenamiento del Ejercicio Multinacional Panamax 2026, que se desarrolla en el país.

Estos ejercicios comenzaron oficialmente el lunes 3 de agosto, con la participación de contingentes militares y de seguridad de 19 países.

La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que la visita de Hegseth estará enfocada en fortalecer la cooperación bilateral para la defensa del Canal de Panamá y enfrentar desafíos comunes, como el narcotráfico y la migración irregular.

Hegseth ya había visitado el país en abril de 2025 para participar en la Conferencia de Seguridad Centroamericana (Centsec), organizada conjuntamente por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. Durante esa visita también asistió a la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Seguridad Pública y sostuvo reuniones con autoridades panameñas.

Ese viaje se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en que existe una supuesta influencia de China sobre la administración del Canal de Panamá, afirmaciones que el Gobierno panameño ha rechazado de forma reiterada.