    Tensión en Venezuela

    Petro denuncia ataques en Caracas y solicita acción inmediata de organismos internacionales

    Getzalette Reyes
    Se reportan múltiples explosiones sobre Caracas, Venezuela.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que se están registrando bombardeos en Caracas, Venezuela, y solicitó la convocatoria urgente de organismos internacionales.

    Urgente: Reportan múltiples bombardeos sobre varios puntos en Caracas, Venezuela

    A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario colombiano pidió reuniones inmediatas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

    “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo. Han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió Petro.

    Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, en Caracas se escucharon varias detonaciones y se reportó el sobrevuelo de aviones, según testimonios difundidos en redes sociales.

    Asimismo, comenzaron a circular imágenes que muestran explosiones en distintos puntos de la capital venezolana.

    Algunos usuarios señalaron detonaciones en el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado al oeste de la ciudad, así como en la base aérea de La Carlota.

