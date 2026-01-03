Petro denuncia ataques en Caracas y solicita acción inmediata de organismos internacionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que se están registrando bombardeos en Caracas, Venezuela, y solicitó la convocatoria urgente de organismos internacionales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario colombiano pidió reuniones inmediatas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo. Han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió Petro.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, en Caracas se escucharon varias detonaciones y se reportó el sobrevuelo de aviones, según testimonios difundidos en redes sociales.

"Están bombardeando", dicen a través de videos varios colegas periodistas que reportan los sucesos en vivo desde Caracas. https://t.co/Usx0uVLrmP pic.twitter.com/lUxt1Nkssy — La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2026

Asimismo, comenzaron a circular imágenes que muestran explosiones en distintos puntos de la capital venezolana.

Algunos usuarios señalaron detonaciones en el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado al oeste de la ciudad, así como en la base aérea de La Carlota.