Petro llama a un pacto por la libertad y anuncia que hablará con Trump sobre narcotráfico y seguridad

Desde el Foro CAF en Panamá, Gustavo Petro pidió unir a América Latina frente a las ‘mafias transnacionales’, cuestionó la estrategia tradicional contra las drogas y adelantó que llevará estos planteamientos a una conversación con el presidente de Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este martes 28 de enero un llamado para que América Latina se una en un pacto regional por la vida y la libertad, con el objetivo de enfrentar desafíos comunes como el narcotráfico, el fentanilo y las amenazas a la seguridad de los ciudadanos.

Además, confirmó que sostendrá una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar estos temas en un contexto hemisférico.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, en ciudad de Panamá, Petro planteó que la región debe superar la fragmentación de los Estados y construirse como una civilización articulada por sus pueblos y sus desafíos compartidos.

“Lo que propongo es un pacto de América Latina por la vida y la libertad”, dijo el mandatario colombiano. “Un acuerdo que vaya más allá de la simple cooperación intergubernamental y que confronte de forma integral los flagelos que nos afectan por igual, empezando por la violencia del narcotráfico y la tragedia humana del fentanilo”.

Petro fue particularmente enfático sobre la crisis del fentanilo, destacando que se ha convertido en una de las mayores amenazas para la vida en el continente. “Estados Unidos pierde entre 70,000 y 100,000 personas cada año por un veneno mortal que ha destruido miles de familias”, subrayó, en referencia a la epidemia de opioides que afecta especialmente al norte del continente.

Aunque el pacto propuesto está pensado para América Latina y el Caribe, Petro confirmó que llevará estos temas a su próxima conversación con el presidente Donald Trump el próximo martes 3 de febrero. “Lo mismo le diré al presidente Trump. No sé cómo saldrá esa conversación, pero es lo que pienso”, afirmó, subrayando que la seguridad y la lucha contra las drogas deben ser asuntos de diálogo hemisférico.

El presidente colombiano también se refirió a la necesidad de enfrentar al narcotráfico como una red criminal global. “No es solo una mafia regional ni nacional. Es una estructura internacional con ramificaciones en Europa, Estados Unidos y otros continentes. Solo podremos derrotarla si juntamos inteligencias y esfuerzos policiales de todas las Américas”, explicó.

En el mismo Foro, Petro criticó las estrategias tradicionales que, a su juicio, han fallado al tratar de frenar el tráfico de drogas. “La vieja idea no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece y crece”, afirmó, defendiendo la construcción de mecanismos judiciales regionales, incluso un tribunal de justicia continental para casos vinculados al crimen organizado.

Respecto a Venezuela, el presidente colombiano se distanció de cualquier apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, pero pidió que cualquier juicio se realice bajo estándares multilaterales. “Debe ser juzgado por un tribunal venezolano o por un tribunal de las Américas si lo construimos”, dijo, reafirmando su rechazo a acciones militares y señalando que la agresión contra Caracas tiene profundas consecuencias históricas y culturales para América.

El pacto regional, según Petro, debe abarcar también energía, desarrollo sostenible y justicia social, promoviendo, por ejemplo, la transición hacia fuentes de energía limpias aprovechando el enorme potencial de América Latina y el Caribe.

Enfatizando la importancia histórica y simbólica del continente, el presidente concluyó: “Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad, a ver si el mensaje de Washington y Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad”, sostuvo.