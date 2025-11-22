Piad acusa ‘injerencia’ de Blandón a horas de las internas del Partido Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A menos de 24 horas para que el Partido Panameñista renueve a sus autoridades, la nómina encabezada por el empresario Carlos Raúl Piad denunció este sábado 22 de noviembre una presunta injerencia del presidente saliente del colectivo, José Isabel Blandón, en la organización de la Convención Nacional Extraordinaria que se realizará mañana, domingo 23 de noviembre.

En un comunicado, el equipo de campaña de Piad —aspirante a la presidencia del partido— pidió al presidente del Comité Nacional de Elecciones, Alberto Guerra, “tomar las riendas del proceso” y evitar la “injerencia tendenciosa de personas sin incumbencia” en la organización del evento interno.

La campaña aseguró que el 30 de octubre enviaron a Guerra una nota formal solicitando medidas que garantizaran equidad y transparencia en la convención. No obstante, sostienen que fueron informados de que Blandón estaría asumiendo la preparación de la lista de invitados, función que —según recalcan— corresponde exclusivamente al Comité Nacional de Elecciones.

“El presidente saliente del partido, José Isabel Blandón Figueroa, estaría desplazando el rol legítimo del Comité Nacional de Elecciones, órgano rector de este proceso y responsable de velar por la imparcialidad y el estricto cumplimiento de los estatutos”, señala la comunicación.

Comunicado de la nómina de Piad.

La nómina de Piad insistió en que Guerra debe tomar en cuenta que Blandón “ha manifestado públicamente” su respaldo al diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien también compite por la presidencia del partido.

“Por ello, hacemos un llamado firme y respetuoso al licenciado Alberto Guerra para que garantice la equidad entre todas las nóminas”, añadió el comunicado.

Blandón responde

A través de un video publicado en sus redes sociales, Blandón afirmó que, sin ánimo de polemizar, debía responder a una serie de acusaciones “sin fundamento” atribuidas a la campaña de Piad.

Sostuvo que el Comité Nacional de Elecciones es el encargado de organizar la elección del nuevo directorio transitorio, mientras que la junta directiva del partido aprueba el reglamento de la convención. Agregó que la organización integral del evento está a cargo de la administración panameñista.

En cuanto a la lista de invitados, aseguró que todas las nóminas cuentan con el mismo número de cupos: “Ni uno menos ni uno más”.

Un proceso clave tras la derrota de 2024

Herrera, quien asumió la presidencia del Órgano Legislativo el 1 de julio, se enfrentará a Piad en unas internas consideradas decisivas para el rumbo del panameñismo, que intenta reestructurarse tras la contundente derrota sufrida en las elecciones generales de mayo de 2024.

El Partido Panameñista, con alrededor de 220,200 miembros inscritos según el Tribunal Electoral, está actualmente dirigido por Blandón, exalcalde capitalino y compañero de fórmula presidencial de Rómulo Roux en los comicios de 2024. La dupla quedó en cuarto lugar.

El Directorio Nacional —encargado de elegir a las nuevas autoridades— es el órgano que define las líneas políticas y programáticas del partido, coordina actividades a nivel nacional y supervisa el cumplimiento de los acuerdos adoptados por su junta directiva. También tiene la responsabilidad de convocar y organizar convenciones, escoger candidatos a cargos de elección popular y promover la unidad interna.