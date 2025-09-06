Panamá, 06 de septiembre del 2025

    Tensiones en el Caribe

    Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’

    Juan Manuel Díaz
    Los pilotos Alfredo Tanzella Rangel (mayor general) y Cruz Alfredo Esteves Silva cumplieron órdenes en lo que se conoce como “una falsa bandera”.

    Mientras Estados Unidos sigue incrementando su presencia militar en aguas del Caribe cerca de las cosas de Venezuela, con buques portamisiles y el envío de aeronaves de combate F-35 a una base en Puerto Rico, dos aviones miltiares F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizaron esta semana maniobras sobre uno de los destructores de la marina estadounidense.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no tolerará amenazas y calificaron el acto como una provocación.

    El contralmirante Carlos Molina Tamayo, militar venezolano exiliado, revela en un artículo publicado por el periodista venezolano Hernán Lugo Galicia, que la Fuerza Aérea Venezolana (FAV) no cuenta con presupuesto y que el Grupo Aéreo de caza N° 16 apenas tiene 4 aviones y cartuchos vencidos.

    “Una misión suicida ante el poderío militar de Estados Unidos”, describe el artículo.

    F-16A de la Fuerza Aérea de Venezuela (Foto: AMB)

    El contralmirante Tamayo hace un llamado a los militeres: “Pilotos militares no arriesguen sus vidas por el narco Maduro”.

    Les pide aterrizar en países aliados a la causa de la libertad de Venezuela y evitar ser usados por Maduro para una misión suicida.

    “Los pilotos Cruz Alfredo Esteves Silva y Alfredo Tanzella Rangel cumplieron órdenes en lo que se conoce como “una falsa bandera”: Un vuelo de reconocimiento con el plan de verificar cuál sería la reacción norteamericana e inducir a un ataque para tratar de que la persecución al narcotráfico escale a un conflicto bélico y la eventualidad incursión en territorio venezolano, como pretende Nicolás Maduro para desviar el objetivo contra el Cártel de los Soles, que él, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, dirigen y estimular el patrioterismo", reseña el portal codigolatinoeeuu.blogspot.com.

    El contralmirante retirado, Carlos Molina Tamayo, analizó este hecho y describe el panorama real de la Aviación Militar: Baja preparación o formación, equipos obsoletos, con más de 40 años de vida, y una baja en la cantidad de pilotos. Incluso, vaticina que la próxima vez que un militar acepte la misión de ir hasta dónde están los soldados americanos será para entregarse, solicitar asilo.

    Puede leer el artículo completo en este enlace: Maduro y cúpula de FANB amenaza a pilotos y familiares para ir a “misiones suicidas”

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

