Pineda y Zuñiga buscarán los votos para que el proyecto de derecho a réplica baje a primer debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una delegación de gremios periodísticos y dueños de medios de comunicación expresó su rechazo al proyecto de ley que modifica las normas sobre el derecho a réplica, aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional (AN) la semana pasada.

En una reunión sostenida la mañana de este martes con los miembros de la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho (del partido Realizando Metas, RM), los comunicadores advirtieron que el derecho a réplica está regulado desde el 2005, a través de la Ley 22 de ese año, y que la propuesta aprobada compromete la independencia editorial y el ejercicio del libre periodismo.

Los diputados plantearon distintas opciones.

Roberto Zúñiga (Vamos) y Raúl Pineda (PRD) anunciaron que solicitarán que el proyecto sea devuelto a primer debate para ampliar su discusión. Ambos se comprometieron a buscar los votos necesarios para que el pleno legislativo devuelva el proyecto a la Comisión de Gobierno.

Sin embargo, Camacho, al escuchar esas intenciones, manifestó públicamente que también buscará votos, pero para impedir que el proyecto 391 regrese a primer debate.

Camacho expresó que, si los gremios y comunicadores tienen algo que aportar, pueden hacerlo ante el pleno legislativo cuando la propuesta sea incluida en la agenda para su aprobación en segundo debate.

Los gremios recalcaron que en ningún momento fueron consultados sobre esta iniciativa, propuesta por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA).

Cedeño, como diputado proponente, podría solicitar el retiro del proyecto. Cedeño no estuvo presente en la reunión con los periodistas.

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