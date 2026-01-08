Panamá, 08 de enero del 2026

    Planilla 172 y consultorías deberán publicarse en línea desde enero de 2026

    José González Pinilla
    Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    A partir de este mes de enero de 2026, las instituciones del Estado deberán publicar en sus páginas web las planillas de “servicios especiales”, conocidas como planilla 172, así como la información relacionada con los contratos por servicios de consultoría.

    La medida fue recordada este jueves 8 de enero por la bancada opositora Seguimos, a través de un comunicado, en el que señaló que esta disposición fue incluida en la ley que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

    Según la bancada, la modificación —impulsada por sus diputados— establece la publicación periódica de estos informes, con el objetivo de transparentar la gestión pública, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el uso adecuado de los recursos estatales.

    La bancada Seguimos está integrada por los diputados Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), y por el diputado independiente Betserai Richards.

    Planilla 172
    Miembros de la bancada de Seguimos.

    José González Pinilla

