Pleno de la Asamblea aprueba en segundo debate el presupuesto del Estado 2026 con 57 votos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 23 de octubre, en segundo debate, el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a $34,901 millones.

La propuesta obtuvo 57 votos a favor y 10 en contra, informó el secretario general, Carlos Alvarado.

La aprobación se dio tras dos días de discusión, durante los cuales varios diputados presentaron sus observaciones. En el debate estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien, acompañado de su equipo de trabajo, respondió las interrogantes de los diputados.

Se trata del presupuesto más alto en la historia del país, con un incremento de $4,000 millones respecto al de la vigencia fiscal 2025, aprobado por $30,000 millones.

El presupuesto contempla un programa de inversiones de $11,188 millones, dijo el ministro Chapman.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, anunció que el tercer debate del proyecto se realizará el lunes 27, a partir de la 1:00 p.m.