Pleno de la Asamblea aprueba en segundo debate proyecto exoneración de ITBI para viviendas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 25 de agosto en segundo debate el proyecto de ley ley 661, que restituye la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas de hasta $120 mil.

La iniciativa fue aprobada con 45 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, explicó que el objetivo central de la iniciativa es reducir el costo asociado a la compra de viviendas nuevas y facilitar que más familias, especialmente las de menores ingresos, puedan acceder a una vivienda.

El ministro señaló que el MEF ha identificado una disminución en la cantidad de familias que logran obtener la aprobación de una hipoteca suficiente para financiar la compra de una vivienda.

El beneficio, de acuerdo con el proyecto que pasará a tercer debate, no se limitaría únicamente a las viviendas cuyo precio sea de $120 mil o menos. Para inmuebles con valores superiores, la propuesta plantea un esquema progresivo que evita que el comprador pierda de manera abrupta la exención.

Para viviendas cuya base imponible se encuentre entre $120 mil y $200 mil, se aplicaría una tasa preferencial únicamente sobre el monto que exceda los $120 mil.

El proyecto establece tasas de 0.50% para viviendas de hasta $130 mil; 1% para viviendas de hasta $150 mil; 1.40% para viviendas de hasta $170 mil; 1.60% para viviendas de hasta $190 mil, y 1.80% para viviendas de hasta $200 mil.

En los casos de viviendas con una base imponible superior a los $200 mil, se mantendría la exención sobre los primeros $120 mil y se aplicaría el régimen general sobre el excedente.