Panamá, 16 de abril del 2026

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    Pleno inicia elección del nuevo magistrado del TE: Barroso y Juncá son postulados

    José González Pinilla
    Pleno inicia elección del nuevo magistrado del TE: Barroso y Juncá son postulados
    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    El pleno de la Asamblea Nacional incluyó en la agenda de este jueves 16 de abril la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) y su suplente.

    Esto, luego de que la Comisión de Credenciales concluyera el miércoles 15 de abril el proceso de entrevistas a los aspirantes, el cual estuvo marcado por coincidencias discursivas en torno a la modernización institucional y la necesidad de fortalecer el capital humano.

    Se postularon 27 aspirantes al cargo de magistrado principal, pero dos declinaron y uno no cumplió con los requisitos. En total, 24 candidatos fueron remitidos al pleno. El nuevo magistrado reemplazará a Alfredo Juncá, cuyo periodo vence en diciembre de 2026.

    Postulados

    Una vez el presidente de la Asamblea, Jorge Herrara, abrió el proceso de postulaciones, el diputado Eliécer Castrellón, del Partido Popular, y vicepresidente de la Asamblea, postuló Jaime Barroso, actual fiscal de Cuentas.

    Por su parte, la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, postuló a Alfredo Juncá, quien busca la reelección.

    En desarrollo...

    José González Pinilla

    Editor


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