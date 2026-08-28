Polémica cárcel de Divisa por $181 millones: comisión recomienda adjudicarla a Rigaservices

Una comisión evaluadora recomendó adjudicar a Constructora Rigaservices, S.A. la licitación convocada por el Ministerio de Gobierno para el desarrollo del polémico nuevo complejo penitenciario de Divisa, en Herrera, un proyecto que ha generado cuestionamientos por su ubicación y costo.

El contrato, bajo la modalidad de adjudicación global, contempla el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del centro penitenciario, concentrando en una sola empresa todas las etapas del proyecto.

El proyecto se prevé construir en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera. Para su ejecución se recibieron dos propuestas: el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos presentó una oferta de $181.6 millones, mientras que Constructora Rigaservices, S.A. ofertó $181.1 millones.

Ambas ofertas, de más de $181 millones, superan el precio de referencia de $177 millones establecido por el Ministerio de Gobierno para la licitación. De mantenerse esos montos, la obra tendría un costo superior al estimado inicialmente por el Estado.

Las dos propuestas fueron recibidas el 13 de agosto de 2026, según el acta de apertura del Ministerio de Gobierno. La oferta de Rigaservices fue aproximadamente $440 mil inferior a la presentada por el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos.

Las críticas

Las comunidades y autoridades locales aseguran que no se oponen a la construcción de un nuevo centro penitenciario, pero cuestionan que el proyecto sea ubicado en Divisa y han pedido al Gobierno reconsiderar el sitio escogido, ante las posibles afectaciones ambientales y sociales.

Los cuestionamientos se sustentan en tres aspectos. El primero es el ambiental, por la cercanía del terreno con la cuenca del río Santa María y un área protegida. El segundo es la participación ciudadana, debido a la necesidad de cumplir con los mecanismos establecidos en la Ley 6 de 2002. El tercero es el impacto social, particularmente por la proximidad del proyecto a centros educativos y las posibles consecuencias para las comunidades cercanas.

Licitan nueva cárcel en Divisa.

Por su parte, el Ejecutivo, a través de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha informado que el proyecto es considerado de seguridad nacional y que utilizaría entre 20 y 25 hectáreas del terreno, sin intervenir el área inundable. También ha señalado que el complejo estaría alejado del Instituto Nacional de Agricultura (INA).

Las características

El nuevo complejo penitenciario de Divisa tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y unos 450 custodios. El diseño contempla pabellones separados según el nivel de seguridad: los internos de mínima y mediana seguridad ocuparán dormitorios colectivos para seis personas, mientras que los considerados de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales. El proyecto también incluye una escuela de unos 1,300 metros cuadrados y talleres para capacitar a los privados de libertad en oficios como electricidad, ebanistería, soldadura, albañilería, plomería y costura.

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La seguridad será uno de los principales componentes de la obra. El complejo contará con muros de concreto armado de hasta seis metros de altura, cercas de seguridad, corredores de vigilancia y barreras antitúneles. A esto se suma un sistema tecnológico con cámaras inteligentes capaces de realizar reconocimiento facial, detectar armas e identificar movimientos sospechosos. Las imágenes deberán conservarse durante un mínimo de 45 días, según las condiciones establecidas para el proyecto.