Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la larga lista de transferencias discrecionales que ejecutó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hay una que llama la atención: la que recibió la junta comunal de El Chorrillo, en el distrito capital, y gobierno local que controla el diputado del partido Realizando Metas (RM), Sergio “Chello” Gálvez.

Se le asignaron $150 mil, transacción que recibió el refrendo de la Contraloría General de la República el 3 de diciembre de 2024, según consta en un documento de la propia institución.

Sergio Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto. LP/ Isaac Ortega

De hecho, es la única junta comunal que recibió estos fondos. El resto son municipios. Chello Gálvez es el presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la instancia legislativa que define y avala los traslados de partidas del Estado y que, en la práctica, tiene la capacidad de influir en el ritmo de ejecución presupuestaria del Gobierno.

La contradicción de Chapman

En enero de este año, la diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, consultó al titular del MEF, Felipe Chapman, si el ministerio o la Autoridad Nacional de Descentralización habían hecho transferencias a juntas comunales o municipios, pero Chapman respondió que no.

Sin embargo, la transferencia de $150 mil que refrendó la Contraloría demuestra que sí hubo desembolsos y contradice de forma directa la versión del ministro, asunto que abre la puerta a nuevas interrogantes sobre la transparencia y el manejo de estos recursos públicos.

Sergio “Chello” Gálvez es diputado del circuito 8-3, que abarca los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, área donde cada cinco años votan al menos 167 mil 207 personas. Es diputado desde 1999, pero además controla la junta comunal de El Chorrillo desde 1990.

Keira Navarro, representante suplente de El Chorrillo, fue presidenta de la junta del Consejo Municipal en 2024. Captura de Pantalla

Como la ley prohíbe ocupar dos cargos de elección popular al mismo tiempo, los políticos están obligados a escoger un puesto. Gálvez siempre ha optado por el poder Legislativo, pero en la junta comunal encarga a su pareja, Keira Navarro, a quien postula como suplente.