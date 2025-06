Policía rechaza señalamiento de Aldeas SOS por muerte de menor; Defensoría pide investigación

La Policía Nacional le envió este viernes 27 de junio una carta al defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, para rechazar un comunicado del director de la oenegé Aldeas SOS, Domingo Barrios, publicado el 24 de junio, donde se señalaba a los estamentos de seguridad de causar la muerte de una menor de edad de 1 año y 8 meses, como consecuencia del uso de gases lacrimógenos en el sector de Pueblo Nuevo, Bocas del Toro.

La misiva fue firmada por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien aseguró que el rechazo se extendía a otros entes adscritos al Ministerio de Seguridad Pública: el Servicio Nacional Aeronaval (Senan)y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

“Rechazamos categóricamente las declaraciones contenidas en el comunicado del 24 de junio de 2025”, señala la carta firmada por Fernández.

“La Policía Nacional, de ser cierto, lamenta toda pérdida humana, especialmente de menores, pero consideramos que la simpatía de algunas personas con causas sociales y/o políticas específicas los pueden conducir a difundir ciertas aseveraciones carentes de fundamento”, dijo Fernández.

En entrevista con La Prensa, el defensor del pueblo reiteró que la entidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se esclarezcan los hechos. Además, Leblanc dijo que mantenían contacto con la comunidad de Pueblo Nuevo, pero que intentaron comunicarse con la cacica Elena Cruz, y no obtuvieron respuesta; tampoco información concluyente.

Hasta el momento, Bocas del Toro se mantiene bajo un estado de urgencia decretado por el Consejo de Gabinete; con la medida, las comunicaciones por internet y línea de telefonía en la provincia son limitadas.

La Defensoría del Pueblo, además, pidió a la Policía Nacional, a través de una nota, información sobre la condición de cerca de 21 menores de edad aprehendidos hasta el 26 de junio en la provincia, según dijo Leblanc a este medio.

No obstante, la Defensoría informó que no ha habido respuesta de parte de la Policía, y que la nota referente al caso denunciado por Aldeas SOS, no incluye la información sobre los otros menores de edad.