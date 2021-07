Poll Anria manejaría los hilos en las contrataciones de miembros del ‘call center’ en Guatemala

Poll Anria –el estratega panameño de comunicaciones– sigue sin decir una palabra sobre los reportajes que han hecho sobre él los medios digitales guatemaltecos Artículo 35 y Vox Populi. Se ha negado a responder llamadas y mensajes enviados por La Prensa para conocer su versión de su rol como supuesto asesor del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de coordinador de un call center que operaría para defender a esa administración.

Uno de los últimos mensajes publicados en su cuenta en Twitter (@pollanria) es el siguiente: “Que toda noticia, sea una buena noticia !!! @strategicgroup_”. La empresa etiquetada en ese tuit es Strategic Consulting Group, que tiene oficinas en Panamá, México y Guatemala.

Uno de los principales socios de Anria en el manejo de las comunicaciones y en la campaña de Giammattei en Guatemala es Kif Nava, un publicista y creativo mexicano, con quien comparte la sociedad Strategic Comunication Consulting Group.

La relación de Anria con políticos no es nueva. Al hacer un breve recorrido por sus cuentas en redes sociales se podrán apreciar imágenes del estratega panameño de comunicaciones cuando acompañó a Giammattei en un encuentro con el expresidente panameño Ricardo Martinelli y, en otra ocasión, con el actual presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

A pesar a su negativa en responder a La Prensa, con las publicaciones en redes sociales de Anria, sumadas a las últimas dos ediciones sobre el tema de Artículo 35 y Vox Populi, estaría evidenciada su cercanía con Giammattei y su equipo de gobierno. Esto, a pesar de que Anria niegue hoy día tal relación.

El pasado jueves 15 de julio, los medios digitales Artículo 35 y Vox Populi divulgaron audios y chats atribuidos a Anria, quien asesoró la campaña electoral del partido Vamos, y ahora es señalado como asesor del presidente Giammattei. En estos, Anria explicaría que, a cambio de los “servicios” que prestarían los miembros del call center, a estos se le buscaría empleo en instituciones, bajo el paraguas del ejecutivo.

Pamela Morán Peña, trabajadora de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y una de las principales aliadas de Anria, es la encargada de hacer los listados de los integrantes del call center para ubicarlos en diferentes instituciones del Estado.

Lo siguiente es un extracto de la segunda parte del reportaje titulado El netcenter del Gobierno, publicado por Vox Populi.

Audio 1: El aval de Giammattei

Poll Anria asegura que, con el aval de Giammattei, habló con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, para pedirle plazas de trabajo para los miembros del grupo. El asesor presidencial dice que quisiera hacer más, pero que está con las manos atadas, pero que lo están atacando por todos lados porque piensan que él es el presidente de la República.

Anria les indica a los miembros del grupo que Morán Peña, quien administra las redes sociales de Giammattei y trabaja en la presidencia, les pedirá sus datos para crear una base de datos.

“Gente. Acabo de hablar con el ministro del MIDES (Raúl Romero) (Ministerio de Desarrollo Social) para que le consulte al presidente que yo ya le había hablado sobre el caso de las personas que están en este grupo que están sin trabajo todavía, que no han conseguido espacios en el Gobierno. Me dijo que sí y que hiciera una lista, creo que Pamela (Morán Peña) va a solicitarles el nombre, DPI, celular, dirección para meterlos en la lista de los que van a estar recibiendo este apoyo”.

Audio 2: Ofrecimiento de trabajos

En este audio, Poll Anria les pidió a los miembros del grupo ordenar su papelería para poder trabajar en el Estado. Además, recriminó y explicó que un grupo de personas que logró recomendar en una secretaría de la presidencia, no cumplieron con los requisitos y solo se contrató a una.

Anria les reiteró a los integrantes del grupo del call center “Vamos CM” que si no logran conseguir el empleo en una institución del ejecutivo no es culpa de él, del presidente Giammattei o del partido político Vamos. En ese momento también anunció que se dirige a una reunión con un funcionario del gobierno, en donde es posible que contraten hasta a diez personas que participan en ese grupo.

“Buenos días a todos. Les mando este mensaje de audio porque como les dije que iba a estar encima del tema de ustedes, pero señores tenemos que ser conscientes de algo. No puede ser que se les consigue espacios en ciertas entidades u oficinas, fue el caso de diez o 12 personas que fueron a unas entrevistas y cuando comienzan a pedir requisitos para poder pagarles, no cumplen. Lo digo porque de diez o 12 personas que fueron a una secretaría solo pudo contratarse a uno (…) Yo les pido que si los llaman primero asegúrense que van a tener toda su papelería en regla porque ya no es culpa mía, culpa del doctor (Alejandro Giammattei), culpa del partido (Vamos) de que no se pueda contratar a alguien. Se los digo porque voy ahorita voy a una reunión en donde posiblemente me pidan a cinco o diez personas y necesito que esas personas tengan sus papeles en regla. Muchas gracias”.

Audio 3: Agradece el trabajo del call center

Un integrante del call center, identificado como Jorge López, recriminó a Poll Anria sobre la lentitud para conseguir un empleo en el ejecutivo. Anria le respondió que si fuera por él, estarían trabajando “en su oficina” (la oficina que tiene en Casa Presidencial desde que asumió Alejandro Giammattei en enero de 2020).

“Jorge, ¿cómo estás? todos los que se contratan en el Estado tienen que entregar la misma papelería. Son requisitos obligatorios porque si no dicen que son plazas fantasmas. Por mi fuera todos ustedes estarían trabajando en mi oficina, con el trabajo que ustedes hicieron es más que suficiente, pero son temas legales del Estado que exige que se entregue toda la papelería dependiendo de la institución a donde vayan. Yo estoy haciendo lo humanamente posible dentro de lo que me toca a mi para poder colocarlos y que los entrevisten y los ubiquen”.

Poll Anria: ‘Tenemos a nuestros soldados’

En el primer audio de esta investigación se reveló que Poll Anria pidió datos a los integrantes del grupo para crear una lista para ubicarlos en puestos dentro del ejecutivo. Lo elaboró Morán Peña y se lo trasladó al asesor del presidente. Posteriormente, Anria indica que hablará con el presidente para decirle: “tenemos a nuestros soldados”.

“Es que mi intención es decirle (al presidente Giammattei): Tenemos a nuestros soldados. Apoyémoslos mientras terminamos de ubicarlos y te garantizo que nos apoyarán con los ataques que estamos recibiendo”, dijo Anria a los miembros del call center.

Anria insistió a los integrantes: “Pero muchá, no me pueden dejar mal”. De esa forma comprometió a los integrantes del call center que debían cumplir con la papelería y con las peticiones que se les hacen respecto a los ataques en redes sociales.

En el grupo “Vamos CM”, Anria también pidió el usuario de las cuentas de Twitter que usan los miembros del call center del gobierno para hacer un listado de las cuentas que tienen a su disposición. Esa información de igual manera fue enviada a Morán Peña.

Los integrantes del call center remitieron una captura de pantalla de las cuentas que usan para atacar a periodistas, ciudadanos y políticos, y que también utilizan para apoyar al presidente Giammattei en redes sociales.

Un integrante con el nombre Duvan Jackson puso: “Yo tengo cuatro cuentas, la personal que uso para compartir actividades personales y del gobierno, y tres más que tengo para pencasear (sic) aquel que se pase de lanza con mi presidente. Y desde que empecé a usarlas he ido ganando seguidores. Deberían crear otras ustedes”.

Algunas cuentas usadas por el call center

En una parte de los chats a los que se tuvo acceso, Morán Peña señaló que tienen, en ese momento, 69 cuentas de Twitter, a su disposición. Ella creó un documento en Excel en el que ponía el nombre de las personas y las cuentas que administran. En el caso de algunas personas le aparecen más de una cuenta.

Morán Peña trabaja en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y se le encomendó crear un formulario en Google Forms bajo el nombre “Datos CM” para recolectar los datos personales del grupo y después ubicarlos en puestos en el Estado.

Morán Peña tiene dos números telefónicos, uno de esos fue al que se comunicó con ella para cuestionarle sobre sus funciones en la presidencia en el reportaje llamado “La tuitera que maneja las redes sociales de Giammattei”. Ella pidió a los integrantes de “Vamos CM” que también envíen su información a sus dos números para crear el listado y tener sus datos para los puestos de trabajo.

Una de las personas que se pudo documentar que forma parte del call center y se benefició con un puesto en el gobierno es Mary Carolina Martínez Bocanegra, quien actualmente trabaja en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente (SOSEP). Según los registros públicos de esta institución, Martínez Bocanegra trabaja como secretaria en la SOSEP, con un sueldo de 484 dólares mensuales.

Patricia Letona niega todo

La secretaria de comunicación social de la Presidencia, Patricia Letona, negó que el panameño Anria sea asesor o servidor público y en el caso de las funciones de Pamela Morán, aseguró que se limitan a administrar las cuentas de redes sociales de Giammattei.

“Pamela Morán tiene a su cargo exclusivamente la administración de las cuentas en redes sociales del residente”, afirmó.

Se le repreguntó: “¿Es decir, tú niegas que Poll Anria trabaje en el gobierno y que le de órdenes a personal de la secretaría?”, y su respuesta fue: “Totalmente. Lo niego absolutamente”.

