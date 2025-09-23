Panamá, 23 de septiembre del 2025

    Trámite

    ¿Por qué es importante la cédula juvenil? El 91% de los menores del país ya tiene el documento, informó el TE

    Henry Cárdenas P.
    A partir de los 12 años, los menores están obligados a portar su documento de identidad personal. Cortesía

    Hasta marzo de 2025, el Tribunal Electoral (TE) registró en su base de datos que el 91% de los menores de edad cuenta con su documento de identidad, es decir, la cédula juvenil.

    El TE informó en un comunicado, emitido este martes 23 de septiembre, que en Panamá hay 1,324,005 menores de edad.

    Gilberto Estrada De Icaza, director nacional de Cedulación, detalló que este informe precisa que el 98% de los menores en edades de entre 7 a 17 años poseen su documento de identidad personal.

    Por qué es importante la cédula juvenil

    La cédula juvenil tiene una vigencia de cinco años y su renovación es gratuita, confirmó el TE.

    El documento es importante para los menores de edad porque permite tramitar permisos de conducir, salir del país, realizar operaciones bancarias y cualquier otra diligencia u operación en la que deba acreditar la identificación personal.

    Además, es un documento indispensable para identificarse ante las autoridades, matricularse y asistir a cualquier escuela oficial o particular del país.

    Cuándo es obligatorio para los padres tramitarla

    De acuerdo con la Ley 68 de 2015, en su artículo 14, se establece que los padres están obligados a tramitar la cédula juvenil para todos sus hijos menores de edad.

    Además, a partir de los 12 años, los menores están obligados a portar su documento de identidad personal.

