Por qué Habermas es el filósofo más importante para entender la crisis democrática del siglo XXI

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La muerte de Jürgen Habermas este sábado, a los 96 años, marca el final de una de las trayectorias intelectuales más influyentes de la filosofía política contemporánea. Pero su desaparición tiene también un significado profundamente simbólico: ocurre en un momento en que las democracias del mundo enfrentan una crisis del debate público que él dedicó toda su vida a estudiar.

En una época marcada por la híper polarización política, la fragmentación informativa y la expansión de la desinformación, pocas obras resultan hoy tan relevantes como la suya. Habermas fue, quizá como ningún otro pensador de su generación, el gran teórico de una idea fundamental: que la democracia depende de la calidad del diálogo público.

Nacido en 1929 en Gummersbach, Alemania, perteneció a una generación profundamente marcada por la experiencia del totalitarismo. Adolescente durante el nazismo, fue testigo del colapso moral y político de su país. Esa experiencia marcaría toda su obra.

Mientras algunos pensadores del siglo XX respondieron al trauma de la guerra y del totalitarismo con escepticismo hacia la razón o hacia la modernidad, Habermas tomó el camino contrario. Su proyecto intelectual se orientó a reconstruir normativamente la democracia y a demostrar que la razón —cuando se ejerce en condiciones de diálogo libre e igualitario— puede convertirse en una fuente de legitimidad política.

Integrante de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort, junto a pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, Habermas heredó la tradición de la teoría crítica, pero la condujo hacia un nuevo horizonte. Si sus predecesores habían desarrollado una crítica profunda de la racionalidad instrumental y del capitalismo moderno, él buscó rescatar el potencial emancipador de la razón.

Su libro La transformación estructural de la esfera pública (1962) se convirtió rápidamente en un clásico. En él analizó el surgimiento de la esfera pública burguesa en la Europa moderna: ese espacio intermedio entre el Estado y la sociedad donde los ciudadanos debaten asuntos de interés común.

La tesis central de ese trabajo sigue siendo hoy extraordinariamente actual: la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en elecciones libres, sino también en la existencia de una esfera pública donde los ciudadanos puedan deliberar racionalmente sobre los asuntos colectivos.

Esta idea sería desarrollada con mayor profundidad en su obra monumental Teoría de la acción comunicativa (1981). Allí Habermas introdujo una distinción que se volvería central en su pensamiento: la diferencia entre racionalidad instrumental —orientada al éxito y al control— y racionalidad comunicativa —orientada al entendimiento.

Para Habermas, las sociedades modernas enfrentan un riesgo permanente: que los sistemas del poder y del dinero —el Estado burocrático y el mercado— terminen colonizando el “mundo de la vida”, es decir, los espacios donde se forman los valores, las identidades y las normas compartidas. Cuando eso ocurre, advertía, la democracia comienza a deteriorarse.

Estas ideas influyeron profundamente en la teoría política contemporánea y dieron origen a una de las corrientes más influyentes de las últimas décadas: la democracia deliberativa, que sostiene que la legitimidad política surge del intercambio racional de argumentos entre ciudadanos libres e iguales.

La esfera pública y la revolución digital

Sin embargo, el mundo actual plantea desafíos que ni siquiera Habermas pudo anticipar plenamente. La esfera pública que él describió hace más de seis décadas ha sido profundamente transformada por la revolución digital.

Las redes sociales, los algoritmos y las plataformas tecnológicas han fragmentado el espacio público, creando entornos informativos cada vez más polarizados y emocionalmente intensos. El debate público ya no se organiza necesariamente alrededor de argumentos, sino muchas veces alrededor de identidades, emociones y dinámicas virales.

Paradójicamente, estas transformaciones han hecho que el pensamiento de Habermas resulte aún más relevante.

Su obra nos recuerda que la democracia no puede sostenerse únicamente en procedimientos formales o en reglas institucionales. Requiere también una cultura política basada en la deliberación pública, el respeto por el argumento y la disposición a escuchar razones distintas de las propias. Este fue el núcleo de su proyecto intelectual durante más de seis décadas.

Habermas fue también uno de los últimos grandes representantes de una figura cada vez más escasa: la del intelectual público. A lo largo de su vida intervino activamente en debates centrales de la Alemania contemporánea, desde la reunificación hasta el futuro de la integración europea.

Defendió con firmeza el proyecto europeo, al que veía como un experimento histórico para trascender el nacionalismo que devastó el continente en el siglo XX. También alertó sobre los riesgos del populismo, la erosión institucional y la degradación del debate público.

Reflexión final

En un mundo cada vez más dominado por la confrontación política y el deterioro de la conversación democrática, la obra de Jürgen Habermas deja una lección fundamental. La democracia —sostenía— no es simplemente un conjunto de instituciones ni un procedimiento electoral. Es, ante todo, una práctica permanente de diálogo público.

Una sociedad democrática es aquella en la que los ciudadanos están dispuestos a escuchar razones distintas de las propias, revisar sus convicciones y buscar acuerdos posibles. Puede parecer una idea simple. Pero en el clima político actual, esa simplicidad resulta casi revolucionaria.

Durante más de seis décadas, Habermas defendió una convicción profundamente ilustrada: que la legitimidad democrática no nace de la fuerza ni de la manipulación, sino de algo mucho más exigente y frágil —la fuerza del mejor argumento y no del argumento del más poderoso.

En una época marcada por el ruido, la polarización y la degradación del debate público, su legado nos recuerda algo esencial: que la democracia vive de ciudadanos que dialogan. Y que la política, en su forma más noble, comienza siempre con una conversación.

El autor es director y editor de Radar Lata, 360.