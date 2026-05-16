¿Por qué María Corina Machado hará escala en Panamá y cuál será su agenda?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado visitará Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026. Su agenda incluye encuentros con la diáspora venezolana, reuniones con dirigentes opositores y una cita oficial con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha.

La líder opositora venezolana María Corina Machado realizará una visita oficial a Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026 como parte de una gira regional enfocada en fortalecer el respaldo internacional a la transición política en Venezuela, reunirse con la diáspora y sostener encuentros de alto nivel con autoridades panameñas.

“La escala” como han llamado a la visita a Panamá, aludiendo al hub de conexiones aéreas y a la canción de Danny Ocean, que describe el deseo de la diáspora por regresar a Venezuela, ocurre en un momento clave para la oposición venezolana, en la que se espera el regreso de la líder al territorio de Simón Bolívar.

Machado salió clandestinamente de Venezuela el 9 de diciembre de 2025 mediante la operación marítima encubierta denominada “Dinamita Dorada”, que la llevó inicialmente a Curazao y posteriormente a Oslo, Noruega, donde recibió presencialmente el Premio Nobel de la Paz.

Encuentro de María Corina Machado con el presidente José Raúl Mulino y la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino. Archivo

Desde entonces, la dirigente ha intensificado su agenda internacional para aumentar la presión diplomática sobre el chavismo y promover nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

En su mensaje de fin de año de 2025, Machado aseguró que “2026 será el año de la consolidación de la libertad” de Venezuela.

¿Te acuerdas de esa escala en Panamá? ✈️



¡Hagamos que sea #ALaVenezolana! 🇻🇪



🔵Atentos a nuestras redes‼️ pic.twitter.com/QxSuw15hcZ — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) May 15, 2026

Machado ha desarrollado una ofensiva política internacional que incluyó reuniones en el Capitolio de Estados Unidos, encuentros con líderes europeos, protestas globales en más de 120 ciudades y presentaciones ante inversionistas y organismos multilaterales.

La entrega simbólica del premio Nobel de la Paz a Donald Trump ha marcado su relación con el presidente de Estados Unidos, aunque este sigue negociando con la presidenta interida Delcy Rodríguez, tras la extracción de Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en una prisión federal de Brooklyn en Nueva York.

La agenda de María Corina en Panamá

De acuerdo con la información divulgada por su equipo, Machado llegará a Panamá el viernes 22 de mayo. El sábado 23 sostendrá un encuentro con la diáspora venezolana para analizar la situación política de su país y conversar sobre el proceso de transición.

Según datos del Censo Nacional de 2023, en Panamá residen 60,290 venezolanos, pero extraorficialmente pueden superar los 100,000 convirtiéndose en una de las comunidades extranjeras más importantes del país. Precisamente, la diáspora venezolana en Panamá ha tenido un rol activo en las movilizaciones internacionales de apoyo a la oposición y en la defensa de las actas electorales del 28 de julio de 2024.

El domingo 24 de mayo, Machado se reunirá con miembros de la oposición venezolana radicados en la región y con aliados políticos.

Mientras que el lunes 25 de mayo sostendrá una reunión oficial de alto nivel con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha. Además, se prevé que la Alcaldía de Panamá le entregue las llaves de la ciudad.

¿Por qué Panamá es clave para María Corina y la oposición venezolana?

La visita tiene un fuerte significado político debido al papel que ha asumido Panamá dentro de la crisis venezolana. El gobierno panameño se convirtió en uno de los principales aliados internacionales de la oposición tras desconocer los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral venezolano en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en julio de 2024 luego de considerar fraudulento el proceso electoral que otorgó la victoria a Nicolás Maduro. Aunque ambos países mantienen relaciones consulares, el gobierno panameño ha respaldado públicamente a la oposición liderada por Machado y Edmundo González Urrutia.

El presidente José Raúl Mulino (izq) se reúne con el líder venezolano Edmundo González en la Presidencia. LP/Richard Bonilla

Uno de los episodios más relevantes ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando Panamá anunció que mantendría bajo custodia las actas electorales que, según la oposición, prueban el triunfo de González Urrutia en las elecciones presidenciales venezolanas. Los documentos permanecen resguardados en una bóveda del Banco Nacional de Panamá.

Katiuska Hernández, periodista de La Prensa junto al 85 de las actas de las elecciones de Venezuela que le dieron el triunfo a Edmundo González. LP/archivo

Durante ese acto oficial realizado en el Centro de Convenciones Atlapa, el canciller Martínez-Acha lanzó uno de los discursos más duros del gobierno panameño contra el régimen venezolano, calificando el proceso electoral como un “grandísimo fraude” y expresando respaldo abierto a Machado y a la causa democrática venezolana.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (2-d) sostiene actas electorales junto a su esposa Mercedes López (d), la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (i) y el canciller de Panamá Javier Martínez-Acha en una foto de archivo del 8 de enero de 2025. EFE

La importancia estratégica de Panamá para la oposición también aumentó tras los acontecimientos de enero de 2026, cuando Estados Unidos anunció la captura de Maduro durante una operación en Caracas y planteó un proceso de transición política para Venezuela. Desde entonces, Panamá ha sido visto como uno de los principales centros diplomáticos y logísticos de apoyo a la reorganización democrática venezolana en la región.