Por un simple papel se paralizan obras de millones: el diagnóstico de la burocracia

Exclusivo Suscriptores

La asfixiante tramitología y burocracia estatal es considerada uno de los grandes enemigos del desarrollo económico. La semana pasada, en medio de la inauguración de Expocomer, la principal feria comercial del país, el presidente José Raúl Mulino anunció que el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango, se encargaría de eliminar las trabas burocráticas entre ministerios. Es decir, será algo así como un “zar antiburocracia”, aunque él dice que su tarea tiene otros objetivos. También se le podría llamar coordinador de agilización de inversiones.

Según datos de la Cámara de Comercio, el 96% de las empresas medianas y pequeñas son las que más sufren con las barreras que impone la burocracia. En esta entrevista, Arango revela los detalles de su misión: desde su metodología de trabajo hasta las primeras tareas.

¿Exactamente en qué consiste la nueva tarea que le asignó el presidente Mulino?

Bueno, como ha sido la tónica, este es un gobierno pro empresa privada, pro inversión extranjera. Somos fieles creyentes en que la empresa privada y la inversión extranjera son el motor que mueve la economía. El presidente se ha podido percatar que la gran cantidad de trámites, la burocracia que existe en muchas instituciones, demoran esa inversión en muchos casos. Hemos visto, como lo mencionó en su discurso, en la inauguración de Expocomer, trámites que se quedan parados en ingeniería municipal. Hay mucho trámite en los bomberos.

¿Para esta tarea tendrá algunas personas a su cargo? ¿Cómo va a funcionar el despacho?

Como sigo en el viceministerio de Industrias, cuento con mi equipo para que me apoye en estas funciones, y cuento con todos los ministros y viceministros de las diferentes carteras quienes van a brindar todo su apoyo para que este proceso se agilice y destrabemos muchos de estos trámites.

¿Usted le va a reportar directamente al Presidente?

Él (el presidente Mulino) me ha pedido que le reporte directamente el avance de algunos temas. Van a haber muchos temas que vamos a poder solucionar rápidamente, así que probablemente no tengamos necesidad de dar muchas explicaciones, darle mucha larga. Ya en estos cortos dos días hemos solucionado varios temas.

¿Puede dar ejemplos?

Por ejemplo, un tema de PH con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (Miviot), un proyecto en las playas que tenía un trámite ahí trabado de hace 16 meses, y con la cooperación de los viceministros del Miviot hemos podido en tan solo dos días agilizar el trámite y esperamos que para la próxima semana ya podamos tenerle una respuesta positiva al inversionista.

Este es un gran desafío, pues se trata de un Estado que tiene alrededor de 100 instituciones con una planilla enorme.

La parte de achicar el Estado no es una tarea que me corresponde. Igualmente mucha gente me ha preguntado por la digitalización, por la desburocratización de procesos. Este es un tema que maneja directamente la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). Están trabajando muy duro en eso. Lo mío es algo más puntual. Ayudar a agilizar los trámites para que se instalen las empresas, que los proyectos inicien, que la plata empiece a permear en la economía, que esa inversión privada no se vea dilatada por trámites y papeleos.

¿Cuáles son las instituciones con más problemas? ¿Dónde hay más cuellos de botella?

La burocracia está en todo el Estado. Lamentablemente tenemos muchos trámites que se hacen a la antigua. Hay instituciones como por ejemplo, el municipio (de Panamá) que tienen muchos trámites. Tenemos todo el apoyo del alcalde (Mayer Mizrachi). Vamos a reunirnos con él para ver cómo podemos trabajar de la mano. La Alcaldía de Panamá está en un proceso de digitalización, de modernización de todos sus sistemas para que todos los departamentos trabajen bajo la misma línea.

Hay muchos temas que por un simple papel o por un pequeño sello o trámite se quedan estancados por meses, y eso no puede ser. Estamos parando obras de millones de dólares que pudieran emplear a cientos de personas. Eso es lo que queremos evitar, ese tipo de trámites.

No todo es trámites de construcción y de proyectos. En el Ministerio de Salud (Minsa) y en la Agencia Panameña de Alimentos (APA), importaciones, exportaciones, permisos sanitarios, ese tipo de cosas también sufren del mismo problema. La tramitología es tan larga que a veces por un simple documento, por un pequeño papel o por una firma, el trámite se dilata meses.

¿Su trabajo también implica coordinación con juntas comunales y alcaldías? ¿Qué conversó con Mayer Mizrachi?

Sí, ya tuvimos una conversación y nos reuniremos el lunes (ayer). El alcalde está muy proactivo, a que esto camine, a que los proyectos arranquen. La instrucción que me dio el presidente es amplia. No todos los proyectos están en la capital, también están en el interior del país, así que me tocará hablar con otros alcaldes en otras situaciones, porque la idea es tratar de solucionar el problema donde se dé.

Casualmente hablaba con un empresario que tiene una empresa muy grande aquí en Panamá, produce, exporta cientos de contenedores al año de su producto y se encontró con una traba para una fábrica nueva que él quería poner aquí en Panamá. La fábrica iba a emplear cientos de personas, iba a exportar cientos de contenedores adicionales por un contrato que consiguió en México y temas de burocracia y temas de complicar asuntos que a todas luces son muy sencillos, hicieron que el señor, que es panameño y que tiene una fábrica en Panamá, abriera una fábrica en un país de Centroamérica para poder desde ahí exportar hacia los otros países sin tanto problema. Inclusive termina exportando desde ese país de Centroamérica a Panamá, cosa que hubiera podido hacer aquí. Le dificultaron en algunas ocasiones los trámites y creamos cuellos de botella que no deben existir.

Queremos que todas esas empresas se queden en Panamá, que vengan de afuera pero no van a venir si les hacemos el proceso más difícil de lo que se lo hacen en otros países.

¿Sus tareas tienen alguna similitud con la oficina que tiene Elon Musk en el gobierno de Donal Trump en Estados Unidos?

No, no se trata de esto. Mi trabajo no es achicar el estado ni desburocratizar el sistema. Ese trabajo ya lo tienen asignado otras personas. Mi trabajo es muy puntualmente ayudar a resolver problemas cuando los identificamos.

Un aporte final

La intención de esto es atraer más inversión extranjera, más inversión local, hacer que la empresa privada invierta en el país porque estamos 100% convencidos de que esa es la manera de generar empleos, y generar riquezas para nuestra población y hacer que la economía de Panamá crezca.