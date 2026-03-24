Portaaviones USS Nimitz: 10 países de América Latina donde realizará maniobras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares junto a las armadas de diez países, como parte de su despliegue en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

El USS Nimitz y su grupo de ataque llevarán a cabo ejercicios con las fuerzas navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

Los buques circunnavegarán América dentro del despliegue Southern Seas 2026, con escalas previstas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Esta operación marca la decimoprimera edición de estos ejercicios en la región desde 2007.

El grupo de ataque del USS Nimitz incluye al destructor de la clase Arleigh Burke USS Gridley, así como al Ala Aérea Embarcada 17 y al Escuadrón de Destructores 9. Entre sus unidades se encuentran cazas F-18 y EA-18G (versión adaptada para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.