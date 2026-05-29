Panamá, 29 de mayo del 2026

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    Respaldo internacional

    Portugal se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Portugal se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Respaldo a los principios del derecho internacional, la libertad de navegación y la neutralidad permanente.

    El Gobierno de Portugal se adhirió al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, informó este viernes 29 de mayo la Cancillería panameña.

    De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta decisión refleja una manifestación de confianza en el papel del Canal de Panamá como vía interoceánica al servicio del comercio mundial, la cooperación pacífica entre las naciones y la estabilidad de las rutas marítimas internacionales.

    Además, se resalta que se trata de un respaldo a los principios del derecho internacional, la libertad de navegación y la neutralidad permanente, que garantizan que esa ruta estratégica continúe abierta y segura para todos los pueblos del mundo.

    Asimismo, Panamá enfatiza que, en los momentos actuales, marcados por importantes desafíos geopolíticos, económicos y comerciales a nivel global, la decisión de Portugal adquiere un significado aún más trascendental, se indica en el comunicado que lleva la firma del canciller, Javier Martínez Acha.

    Cabe recordar que el pasado 13 de mayo Suiza también se adhirió al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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