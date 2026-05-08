Portugal también muestra interés en adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este tratado, vigente desde el 1 de octubre de 1979, ha sido suscrito por más de 40 Estados y territorios.

Portugal se sumaría al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Así lo adelantó Ana Isabel Xavier, secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, quien sostuvo este jueves una reunión con el viceministro encargado de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, Alejandro Mendoza.

“Este paso refuerza el compromiso de Portugal con el libre tránsito y la seguridad marítima en un contexto geopolítico desafiante”, informó la Cancillería.

En los últimos meses, Panamá ha realizado gestiones para promover la adhesión de nuevos países al Tratado de Neutralidad, en momentos en que se registra un aumento de las tensiones internacionales por conflictos entre países que generan inestabilidad en los mercados y el comercio, especialmente en Medio Oriente.

El Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, vigente desde el 1 de octubre de 1979, ha sido suscrito por más de 40 Estados y territorios.

Este acuerdo rige el funcionamiento del Canal, construido a inicios del siglo XX por Estados Unidos, país que lo operó hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, en virtud de los Tratados Torrijos-Carter de 1977.

El Tratado de Neutralidad fue uno de los argumentos esgrimidos por Panamá, junto con los Tratados Torrijos-Carter, para defender la soberanía del Istmo sobre la vía interoceánica, tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “recuperar” el Canal ante una supuesta influencia china, señalamiento que fue negado reiteradamente por el Gobierno de José Raúl Mulino.

Becas con Portugal

La Cancillería también informó que durante la reunión entre Panamá y Portugal se acordó establecer nuevos marcos de cooperación en materia científica y educativa. Entre ellos, se contempla la facilitación de becas de intercambio para estudiantes panameños, con especial énfasis en áreas estratégicas como el aprendizaje del idioma portugués, el desarrollo de tecnología digital y la investigación en oceanografía y ciencias del espacio.