PP elegirá nuevas autoridades el 13 de diciembre; Brea y Santamaría suenan para la presidencia

El Partido Popular (PP) abrió este miércoles 24 de septiembre el periodo de postulaciones para los diversos cargos de su junta directiva.
De acuerdo con el Tribunal Nacional Ético-Electoral del PP, este proceso concluirá el próximo domingo 28 de septiembre.
Será el 13 de diciembre de 2025 cuando los miembros del PP escojan, en un Congreso Nacional Ordinario, a sus nuevas autoridades.
Daniel Brea, actual presidente de la organización política, explicó que ese día se elegirá al presidente, vicepresidentes, secretario general y sus tres subsecretarios, así como al comité político, el comité nacional de ética, la defensoría de los derechos del miembro y el fiscal del partido para el periodo 2025-2030.
Brea anunció, además, que buscará la reelección. “Sí, me volveré a postular”, afirmó.
Según dijo, cuando asumió la presidencia encontró un partido “totalmente destruido” y tuvo que reconstruirlo.
Otra aspirante a la presidencia es la exministra de Trabajo y actual vicepresidenta del PP, Zulphy Santamaría.
Hasta el pasado 12 de septiembre, el PP contaba con un total de 21,405 adherentes, según cifras del Tribunal Electoral.