PRD convocará Directorio en 2027 y Congreso en noviembre para ‘renovarse’

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Tras el descalabro electoral sufrido en las pasadas elecciones generales, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) busca encaminar un proceso de renovación interna con miras a los comicios de 2029.

La agrupación tiene previsto realizar en enero de 2027 un Directorio Nacional, en el que definirá su hoja de ruta política y electoral.

Ese plan incluye la convocatoria de un Congreso Nacional para renovar a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por un periodo de cinco años.

Así lo confirmó Balbina Herrera, secretaria general del PRD, quien detalló que el Congreso, programado para noviembre de 2027, también contemplará la renovación de los miembros de los distintos organismos del partido, incluidos delegados, directores y presidentes de áreas, además de los 10 integrantes del CEN.

PRD.

El PRD, que llevó como candidato presidencial a José Gabriel Carrizo en las elecciones de mayo de 2024, sufrió una derrota contundente: quedó en sexto lugar con el 5.9% de los votos, mientras que José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas, ganó la Presidencia con el 34.2%.

Tras esa caída electoral, cinco de los diez miembros del CEN presentaron su renuncia. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, el colectivo celebró elecciones internas para escoger a sus reemplazos, proceso en el que Herrera fue electa como secretaria general temporal.

Herrera sostuvo que el cronograma anunciado responde a los cuestionamientos de sectores críticos que acusan a la dirigencia de intentar mantenerse en el control del partido hasta 2029.

“Todo el mundo dice que hoy nosotros no vamos a hacer el Congreso y que nos vamos a quedar en la dirección del partido hasta las elecciones de 2029”, expresó.

Como parte de la primera fase del proceso de renovación, Herrera indicó que el PRD deberá escoger a unos 4,200 delegados, quienes serán los encargados de elegir a la nueva cúpula del colectivo.

En paralelo, el partido enfrenta una disminución significativa en su membresía. Desde julio de 2024, pocos meses después de las elecciones, el PRD ha perdido cerca de 80 mil adherentes: pasó de 641,292 inscritos a 561,739, según cifras del Tribunal Electoral actualizadas a abril de 2026.