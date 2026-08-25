PRD dice que traslado de Alex Lee y Javier Lynch a la cárcel de Coiba es una ‘medida extrema’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Partido Revolucionario Democrático (PRD) expresó este martes su preocupación por el traslado del exalcalde de Colón Rolando Alexis “Alex” Lee Delgado y del representante de Barrio Norte, Javier Lynch, desde el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en Colón, hacia el centro de reclusión habilitado en la isla de Coiba.

En un comunicado, el colectivo señaló que, según lo denunciado por los abogados de ambos, el traslado se realizó sin aviso previo a sus defensas ni a sus familiares. Además, indicó que hasta el momento las autoridades no han explicado públicamente las razones de la medida.

Lee y Lynch se encuentran bajo detención provisional mientras son investigados. El PRD recordó que ambos mantienen su derecho a la presunción de inocencia y solicitaron al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General del Sistema Penitenciario que garanticen su seguridad, salud e integridad, así como la comunicación con sus abogados y familiares.

COMUNICADO OFICIAL



El PRD expresa su profunda preocupación por la medida extrema adoptada contra los compañeros Alex Lee y Javier Lynch. pic.twitter.com/afbtTET4gr — PRD Panamá (@PRDesPanama) August 25, 2026

El partido también pidió a la Defensoría del Pueblo verificar las condiciones en las que se encuentran los dos detenidos.

Familiares de Lee habían denunciado previamente su traslado a Coiba, centro destinado a personas privadas de libertad consideradas de peligrosidad extrema. Ante esta situación, su defensa presentó una acción de hábeas corpus preventivo y correctivo ante la Corte Suprema de Justicia.

Lee, de 65 años, permanece detenido provisionalmente en medio de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado. Sus familiares han señalado que padece hipertensión arterial y requiere atención médica, incluida una evaluación por cálculos biliares y una posible intervención quirúrgica.

Junto con Lee también fue trasladado Lynch, representante de Barrio Norte, quien asumió el cargo como suplente de Jairo Salazar después de que este último optara por ocupar su curul en la Asamblea Nacional.

Los casos

Lee enfrenta más de un proceso por presunto peculado.

En la investigación que actualmente lo mantiene bajo detención provisional, la Fiscalía Anticorrupción le atribuye, por su actuación como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, el presunto manejo irregular de $1 millón en fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización para programas de interés social. El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida cautelar mientras avanzan las pesquisas.

Este proceso se suma a una investigación anterior, relacionada con su gestión como representante de Barrio Sur entre 2009 y 2014, en la que se le atribuyó la supuesta malversación de $214 mil provenientes de una partida del Ministerio de Economía y Finanzas destinada a asuntos sociales.

Además, existe otra investigación relacionada con su periodo como alcalde de Colón, entre 2019 y 2024, por el supuesto manejo irregular de vehículos municipales. En este caso, la fiscalía investiga una lesión patrimonial que, según informes periodísticos, supera los $500 mil.

por su parte, Lynch también se mantiene detenido por el delito de peculado relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de unos $6 millones, entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la realización de obras sociales en la comunidad.