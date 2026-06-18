PRD elige a Benicio Robinson y Raúl Pineda para dirigir su bancada en la Asamblea Nacional

Robinson preside actualmente el PRD, mientras que Pineda también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del colectivo.

A menos de dos semanas del inicio del nuevo período legislativo, los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) movieron sus fichas internas y eligieron este jueves 18 de junio a Benicio Robinson como presidente de la bancada y a Raúl Pineda como vicepresidente.

La decisión coloca a dos de las figuras con mayor peso político dentro del colectivo al frente de las estrategias y negociaciones del partido en la Asamblea Nacional, en momentos en que las distintas fuerzas políticas buscan consolidar alianzas para la elección de la nueva junta directiva y la conformación de las comisiones legislativas.

Robinson preside actualmente el PRD, mientras que Pineda también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del colectivo.

La designación de ambos refuerza la influencia de la dirigencia partidaria dentro de la bancada legislativa de cara a un período que estará marcado por intensas negociaciones políticas.

La Asamblea Nacional escoge a su nueva junta directiva el próximo 1 de julio. LP/Elysée Fernández

La elección también marca el inicio de una etapa de coordinación interna orientada a unificar las posiciones del partido frente a los desafíos de la nueva legislatura. Además, la diputada Flor Brenes fue escogida como secretaria de la bancada.

Según un comunicado del PRD, entre las principales responsabilidades de Robinson y Pineda estará la coordinación de las acciones y posiciones políticas de la bancada. Hasta el momento, el partido no ha definido públicamente a quién respaldará para la presidencia de la Asamblea Nacional ni si presentará una candidatura propia.

La elección de @BenicioRobinson es un lujo para una gran bancada fiel a los principios torrijistas. — Eloy Nuñez 🇵🇦 (@eloynu) June 18, 2026

Sin embargo, varios miembros de la bancada simpatizan con Shirley Castañedas, diputada de Realizando Metas (RM) y una de las principales aspirantes a presidir el Órgano Legislativo durante el próximo período.