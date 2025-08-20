PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional tiene en sus manos un proyecto de ley que redefine la organización territorial de la comarca Guna Yala mediante la creación de dos nuevos corregimientos.

Se trata del proyecto de ley 161, que establece la creación de los corregimientos de Gardí y Uggubseni, segregados de Narganá y Ailigandí, respectivamente. La propuesta fue presentada por la diputada Flor Brenes Medina, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El corregimiento de Gardí tendrá como cabecera la comunidad de Gardí Sugdub, conocida también como Cartí Sugtupu, e incluirá 21 comunidades, entre ellas Nusatupu, Río Sidra, Isla Máquina y Cartí Tupile. Con esta reorganización, Narganá quedará reducido a seis comunidades, con Yandub (Narganá) como cabecera.

En tanto, el corregimiento de Uggubseni tendrá como centro administrativo a Playón Chico y abarcará cinco comunidades, entre ellas San Ignacio de Tupile y Playón Grande.

El debate

El diputado de Vamos, Lenín Ulate, explicó que la iniciativa ya había sido prohijada y remitida a una subcomisión, pero que, al no haberse realizado la consulta ciudadana correspondiente, el reglamento obliga a devolverla al primer debate. En ese contexto, se conformó nuevamente una subcomisión con el fin de iniciar el proceso de consultas.

Desde la bancada de Vamos, Ulate dejó clara su posición contraria a la proliferación de nuevos corregimientos. A su juicio, el análisis debe centrarse en aspectos técnicos y en verificar si la propuesta cumple con los requisitos legales y poblacionales antes de considerarse su aprobación.

Junto a los diputados Flor Brenes (PRD) y Roberto Archibold (Partido Panameñista), Ulate tiene un plazo de diez días para concluir las consultas y presentar un informe a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El jefe de bancada de Vamos e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, Roberto Zúñiga, también subrayó que se oponen a la creación de nuevos corregimientos.

En su momento, organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han cuestionado la creación de estas nuevas divisiones geográficas sin ningún tipo de planificación, pues su costo representa más de $300 mil adicionales al erario público como mínimo, sin contar la distribución discrecional de los fondos de descentralización.

La defensa

En su exposición de motivos, la diputada proponente destacó que la población de Narganá, con 15,623 habitantes según el censo de 2010, ha crecido considerablemente, lo que ha dificultado la distribución equitativa de recursos en materia de salud, educación y servicios básicos. Con la creación de los nuevos corregimientos, se busca mejorar la calidad de vida de los gunas y garantizar una administración local más eficiente.

También en 2010, el Congreso General Guna solicitó la creación de Gardí como corregimiento separado de Narganá. Han pasado 14 años desde aquella resolución, y el proyecto ahora encuentra eco en el primer órgano del Estado. “Se trata de una deuda pendiente con la población guna”, subrayó Brenes Medina en su exposición de motivos.

El proyecto establece, además, que hasta que se realicen nuevas elecciones de representantes, las autoridades actuales seguirán ejerciendo en los corregimientos de los cuales fueron segregados. Asimismo, entidades como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico Tommy Guardia tendrán la tarea de apoyar en la organización y funcionamiento de las nuevas divisiones político-administrativas.

De aprobarse, la comarca Guna Yala quedará organizada en seis corregimientos: Gardí, Narganá, Uggubseni, Ailigandí, Tubualá y Puerto Obaldía.

En 2019 había 679 juntas comunales en el país, pero en 2024 la cifra aumentó a 701, es decir, 22 más en los últimos cinco años.