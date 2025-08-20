Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone
    Vista de la reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas, celebrada el 19 de agosto. Cortesía

    La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional tiene en sus manos un proyecto de ley que redefine la organización territorial de la comarca Guna Yala mediante la creación de dos nuevos corregimientos.

    +info

    Asamblea Nacional insiste en la creación de nuevos corregimientosCrisis en nuevos corregimientos: Juntas comunales sin fondos ni personería jurídicaNuevos corregimientos en Bocas del Toro: Diputados del PRD dan la espalda a Benicio Robinson

    Se trata del proyecto de ley 161, que establece la creación de los corregimientos de Gardí y Uggubseni, segregados de Narganá y Ailigandí, respectivamente. La propuesta fue presentada por la diputada Flor Brenes Medina, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

    El corregimiento de Gardí tendrá como cabecera la comunidad de Gardí Sugdub, conocida también como Cartí Sugtupu, e incluirá 21 comunidades, entre ellas Nusatupu, Río Sidra, Isla Máquina y Cartí Tupile. Con esta reorganización, Narganá quedará reducido a seis comunidades, con Yandub (Narganá) como cabecera.

    PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone
    Isla de Gardi Sugdub, en el corregimiento de Nargana.

    En tanto, el corregimiento de Uggubseni tendrá como centro administrativo a Playón Chico y abarcará cinco comunidades, entre ellas San Ignacio de Tupile y Playón Grande.

    El debate

    El diputado de Vamos, Lenín Ulate, explicó que la iniciativa ya había sido prohijada y remitida a una subcomisión, pero que, al no haberse realizado la consulta ciudadana correspondiente, el reglamento obliga a devolverla al primer debate. En ese contexto, se conformó nuevamente una subcomisión con el fin de iniciar el proceso de consultas.

    Desde la bancada de Vamos, Ulate dejó clara su posición contraria a la proliferación de nuevos corregimientos. A su juicio, el análisis debe centrarse en aspectos técnicos y en verificar si la propuesta cumple con los requisitos legales y poblacionales antes de considerarse su aprobación.

    PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone
    Flor Brenes, diputada del Partido Revolucionario Democrático. Foto: Captura de pantalla TVL

    Junto a los diputados Flor Brenes (PRD) y Roberto Archibold (Partido Panameñista), Ulate tiene un plazo de diez días para concluir las consultas y presentar un informe a la Comisión de Asuntos Indígenas.

    El jefe de bancada de Vamos e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, Roberto Zúñiga, también subrayó que se oponen a la creación de nuevos corregimientos.

    PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone
    Roberto Zuñiga, diputado independiente.

    En su momento, organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han cuestionado la creación de estas nuevas divisiones geográficas sin ningún tipo de planificación, pues su costo representa más de $300 mil adicionales al erario público como mínimo, sin contar la distribución discrecional de los fondos de descentralización.

    La defensa

    En su exposición de motivos, la diputada proponente destacó que la población de Narganá, con 15,623 habitantes según el censo de 2010, ha crecido considerablemente, lo que ha dificultado la distribución equitativa de recursos en materia de salud, educación y servicios básicos. Con la creación de los nuevos corregimientos, se busca mejorar la calidad de vida de los gunas y garantizar una administración local más eficiente.

    También en 2010, el Congreso General Guna solicitó la creación de Gardí como corregimiento separado de Narganá. Han pasado 14 años desde aquella resolución, y el proyecto ahora encuentra eco en el primer órgano del Estado. “Se trata de una deuda pendiente con la población guna”, subrayó Brenes Medina en su exposición de motivos.

    PRD insiste en crear nuevos corregimientos; Vamos se opone
    La comunidad de Gardí. Foto: Alexander Arosemena

    El proyecto establece, además, que hasta que se realicen nuevas elecciones de representantes, las autoridades actuales seguirán ejerciendo en los corregimientos de los cuales fueron segregados. Asimismo, entidades como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico Tommy Guardia tendrán la tarea de apoyar en la organización y funcionamiento de las nuevas divisiones político-administrativas.

    De aprobarse, la comarca Guna Yala quedará organizada en seis corregimientos: Gardí, Narganá, Uggubseni, Ailigandí, Tubualá y Puerto Obaldía.

    En 2019 había 679 juntas comunales en el país, pero en 2024 la cifra aumentó a 701, es decir, 22 más en los últimos cinco años.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más