PRD no descarta candidatura propia para la presidencia de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) informó este martes 23 de junio que aún no ha definido su posición frente a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio.

A través de un comunicado, el colectivo indicó que “se mantienen conversaciones y se evalúan distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de presentar una candidatura propia” para presidir el Órgano Legislativo.

El PRD añadió que, una vez tomada una decisión, la bancada la anunciará oportunamente al país.

En el Órgano Legislativo se mantiene en el ambiente político la aspiración del diputado Jorge Herrera de optar por la reelección en la presidencia de la Asamblea Nacional, en medio de las negociaciones entre bancadas para definir la nueva correlación de fuerzas.

Sin embargo, también circulan versiones en los pasillos del legislativo de que los 12 diputados del PRD estarían evaluando respaldar la eventual candidatura de la diputada Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas (RM).