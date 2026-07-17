PRD propone blindar la planilla adscrita a los despachos de los diputados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La discusión en segundo debate del proyecto de ley 594 ha acumulado al menos 100 propuestas de modificación.

Una propuesta que busca blindar la permanencia de los funcionarios que están dentro de la planilla adscrita a los despachos de los diputados fue presentada durante la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional .

La iniciativa fue presentada por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson y Raúl Pineda, como una contrapropuesta al texto aprobado por consenso en primer debate.

Actualmente, el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno clasifica a los servidores de la Asamblea Nacional en cinco categorías: diputados; funcionarios de elección; personal de la Carrera del Servicio Legislativo; funcionarios de libre nombramiento y remoción; y personal temporal.

En la norma vigente, el personal de confianza adscrito a la Presidencia de la Asamblea, las bancadas, los despachos de los diputados y la Secretaría General es considerado de libre nombramiento y remoción. Además, tiene la posibilidad de quedarse de forma permanente en ese Órgano del Estado.

Sin embargo, el proyecto de ley 594, que aprobado en abril pasado en primer debate en la Comisión de Credenciales, agrega un nuevo párrafo que establece expresamente que el personal adscrito a los despachos de los diputados “no tendrá la condición de personal permanente y, por ende, no puede optar para ser miembro de la Carrera del Servicio Legislativo”.

La propuesta del PRD elimina esa restricción. Aunque mantiene que estos funcionarios seguirán siendo de libre nombramiento y remoción mientras laboren en los despachos legislativos, plantea que quienes cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Carrera del Servicio Legislativo puedan incorporarse a ese régimen mediante los procedimientos legales correspondientes.

Además, la iniciativa establece que el tiempo trabajado en un despacho legislativo sea reconocido como experiencia válida para participar en concursos, ascensos y demás procesos de incorporación a la carrera, siempre que se acrediten los requisitos exigidos por la legislación vigente.

La modificación fue sustentada en el pleno por el diputado suplente Benicio Robinson Jr., —hijo de Benicio Robinson— quien defendió que la reforma aprobada en primer debate excluye de manera absoluta a estos funcionarios de la posibilidad de hacer carrera en el Legislativo.

El diputado suplente de Bocas del Toro, Benicio Robinson González hijo.

“No podemos obviar que existe una Carrera del Servicio Legislativo. Nosotros decimos que aquellos servidores que cumplan con los requisitos establecidos en la ley podrán ingresar a dicho régimen mediante los procedimientos legales previstos, garantizando los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad, transparencia y estabilidad laboral. Eso no nosotros no podemos dejarlo porque sí”, dijo.

Más de 100 propuestas

La discusión en segundo debate del proyecto de ley 594 ha acumulado al menos 100 propuestas de modificación, una cifra que supera ampliamente los cambios consensuados durante el primer debate.

El diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, dijo sentirse sorprendido por la cantidad de iniciativas presentadas, luego de que en la Comisión de Credenciales se acordaran cerca de 36 modificaciones.

El diputado Luis Eduardo Camacho y el diputado Manuel Cohen, actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. LP/Gabriel Rodríguez

“Pareciera como si se pretendiera hacer un nuevo proyecto”, comentó.

Este jueves 16 de julio se cumplió el séptimo día consecutivo de discusión del proyecto en el pleno.

Desde la instalación del nuevo período de sesiones ordinarias, el pasado 1 de julio, la Asamblea Nacional ha dedicado prácticamente todas sus sesiones al debate de las reformas al RORI, mientras continúa la negociación para conformar las 15 comisiones permanentes.

Tanto el diputado Raúl Pineda (PRD) como Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas) han señalado que, aunque el proyecto “no resuelve la economía de la gente de a pie”, su discusión se debe a un compromiso asumido por la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas.

Entre las modificaciones que siguen sobre la mesa figuran la obligación de transparentar las planillas de los diputados, el descuento salarial a quienes se ausenten injustificadamente de las sesiones, la eliminación de prerrogativas como la franquicia postal y telefónica, así como el beneficio que permite a los diputados importar hasta dos vehículos libres de impuestos durante cada período constitucional.

Sin embargo, varias de esas propuestas han encontrado resistencia entre algunos diputados.

El diputado Cohen rechazó que esos beneficios sean catalogados como privilegios y defendió que forman parte de las prerrogativas del cargo.

“Los diputados no tenemos privilegios, hay prerrogativas, y muy merecidas”, dijo al ser consultado sobre la eliminación de beneficios como la franquicia telefónica y la exoneración para la importación de vehículos.

Cohen también cuestionó la propuesta de descontar el salario a los diputados que no asistan a las sesiones del pleno. Argumentó que el trabajo legislativo no se limita a la asistencia al hemiciclo, ya que muchos deben atender asuntos en sus circuitos electorales.

“Nosotros trabajamos siete días de la semana y tenemos la misma condición que los ministros. Si un diputado en un momento dado tiene que estar en su circuito atendiendo un tema regional, es normal que no venga aquí a la Asamblea y debe venir el suplente. Yo no he escuchado nunca que a un ministro, porque va al interior, se le vaya a descontar el día”, sostuvo.

En la misma línea se expresó el diputado Osman Gómez, de la bancada Mixta, aliada de Realizando Metas, quien aseguró que la propuesta de descontar el salario únicamente afectaría a quienes no cumplen con su labor.

Gómez defendió que la mayoría de los diputados supuestamente trabajan jornadas que superan ampliamente las 40 horas semanales, especialmente durante las vistas presupuestarias y en el trabajo que realizan en sus circuitos durante los fines de semana.

Además, consideró que si se eliminan beneficios como la importación de vehículos exonerados de impuesto o la franquicia telefónica, la medida debería aplicarse a todos los órganos del Estado y no exclusivamente a la Asamblea.

“Que sea general para todos los órganos del Estado. Que le eliminen los vehículos a todo el Órgano Ejecutivo y al Órgano Judicial. Que nadie tenga vehículos, que nadie tenga teléfono. Nos vamos parejos. Ahí estoy de acuerdo”, manifestó.

Pese a ello, Gómez reconoció que el Reglamento requiere modificaciones puntuales, sobre todo para actualizar las reglas de funcionamiento de las comisiones legislativas y ordenar la participación de los diputados durante los debates.