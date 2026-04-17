Panamá, 17 de abril del 2026

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    ORGANISMO REGIONAL

    PRD solicita la juramentación de Cortizo y Carrizo como diputados del Parlacen

    El PRD pidió al Parlacen incluir en su agenda la juramentación de Laurentino Cortizo Cohen y José Gabriel Carrizo Jaén como diputados regionales.

    Getzalette Reyes
    PRD solicita la juramentación de Cortizo y Carrizo como diputados del Parlacen
    Solicitan juramentar a Cortizo y Carrizo en sesión plenaria del Parlacen

    El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, solicitó al Parlamento Centroamericano (Parlacen) incluir en la agenda de su próxima sesión plenaria la juramentación del exmandatario Laurentino Cortizo Cohen y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén como diputados de ese organismo regional.

    +info

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    La petición fue dirigida a la presidenta del Parlacen, Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, con copia a los miembros de la junta directiva, con el objetivo de que el acto se realice durante la plenaria de abril, prevista en la ciudad de Guatemala.

    En una misiva, Robinson argumenta que la solicitud se sustenta en el derecho de integración automática que establece el Tratado Constitutivo del Parlacen, así como en su reglamento interno, que otorga a los exmandatarios la calidad de miembros del organismo una vez concluyen sus funciones en el Ejecutivo.

    PRD solicita la juramentación de Cortizo y Carrizo como diputados del Parlacen
    Carta enviada por el perredista Benicio Robinson al Parlacen.

    En la misiva, Robinson argumenta que la solicitud se sustenta en el derecho de integración automática que establece el Tratado Constitutivo del Parlacen, así como en su reglamento interno, que otorga a los exmandatarios la calidad de miembros del organismo una vez concluyen sus funciones en el Ejecutivo.

    El dirigente perredista explicó que, tras acreditarse el cese de funciones, corresponde al Parlacen proceder con la juramentación en la sesión más próxima, a fin de garantizar la “seguridad jurídica” de la representación del Estado panameño.

    PRD solicita la juramentación de Cortizo y Carrizo como diputados del Parlacen
    Sede del Parlacen. Archivo

    Asimismo, destacó que la incorporación de Cortizo y Carrizo, quienes gobernaron Panamá en el periodo 2019-2024, responde a una prerrogativa institucional respaldada por la normativa vigente y el derecho comunitario, por lo que insistió en la necesidad de formalizar este proceso sin mayores dilaciones.

    Cabe recordar que José Gabriel Carrizo Jaén enfrenta actualmente un proceso por presunto enriquecimiento injustificado.

    El 28 de enero pasado, una juez de garantías le imputó cargos y ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario. Durante la audiencia, su defensa —integrada por los abogados Pedro Meilán y Roberto Moreno— alegó que el despacho no tenía competencia para conocer el caso, al sostener que su cliente ostenta la condición de miembro del Parlacen.

    No obstante, la jueza decidió continuar con el proceso y remitió el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el máximo tribunal determinó que no le asistía la razón a la defensa, al no reconocerle la condición de diputado del Parlacen, por lo que no admitió la demanda de inconstitucionalidad que buscaba que ese órgano asumiera el caso.

    Getzalette Reyes


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