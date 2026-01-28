PRD y Panameñista entregan credenciales a sus nuevas dirigencias tras elecciones internas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras las elecciones internas realizadas en noviembre pasado, los miembros de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Panameñista recibieron la noche del 27 de enero sus respectivas credenciales.

En el caso del PRD, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio asistieron a un acto celebrado en el salón Omar Torrijos, en la sede del partido ubicada en la avenida México.

Balbina Herrera, electa como secretaria general del PRD, recibió su credencial, al igual que los otros cuatro nuevos integrantes del CEN: Raphael Buchanan, primer subsecretario; José Luis Fábrega, primer vicepresidente; Yesenka Espinoza, segunda vicepresidenta, y Arqueso Arias, sexto subsecretario.

Al evento asistieron figuras de otros colectivos políticos, entre ellas el diputado Luis Eduardo Camacho, secretario general del Partido Realizando Metas, así como Alma Cortés.

Balbina Herrera ganó el pasado 23 de noviembre la secretaría general del PRD con 188 votos, frente a los 104 obtenidos por su adversario, Pedro Miguel González. El partido tiene previsto renovar en su totalidad todos sus organismos en 2027.

En tanto, el Partido Panameñista realizó la noche del martes 27 el acto oficial de entrega de credenciales a los miembros del Directorio Nacional Transitorio.

Jorge Herrera, presidente transitorio del Partido Panameñista. Cortesía/Partido Panameñista

El pasado 23 de noviembre fue electo como presidente del partido el diputado Jorge Herrera. Ese día, Herrera obtuvo 884 votos de los 1,269 militantes habilitados.

Al acto de entrega de credenciales asistió el expresidente de la República, Juan Carlos Varela. También estuvo presente José Isabel Blandón, presidente saliente del panameñismo.