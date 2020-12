Presentan ante la Asamblea una denuncia contra el presidente Cortizo por declaraciones sobre la Covid-19

RECURSO

Una denuncia “criminal” por presuntamente incitar y atentar contra el orden público y violar la Constitución fue presentada este lunes, 14 de diciembre, contra el mandatario Laurentino Cortizo, ante la Secretaría General de Asamblea Nacional.

Se trata de un recurso impulsado por el abogado Abdiel González, quien explicó que el presidente hizo recientemente unas declaraciones en la cual, a su juicio, “incitaba a la población civil violar el artículo 183″ de la Constitución que establece que uno de sus deberes es mantener el orden público.

González se refiere a las declaraciones de Cortizo del pasado 9 de diciembre, en un acto en el Hospital del Niño, donde dijo: “Y si en algún momento llego a salir positivo (por Covid-19), de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa... A mi me gusta salir, ver la gente, hablarle”.

“La Nación requiere de un líder que tenga un equilibrio frente a las situaciones que están ocurriendo en el país. De allí que, además de la denuncia criminal, también solicitamos, respetuosamente, a los diputados que piensen en el país, hagan una referencia para que lo remitan a Medicatura Forense a fin de que le hagan una evaluación psicológica, para que se díctame si el presidente Laurentino Cortizo se encuentra apto y en pleno equilibrio de sus facultadas mentales para seguir dirigiendo la nación”, dijo el abogado González.

Horas después de sus declaraciones del 9 de diciembre, el mandatario escribió vía Twitter un mensaje para aclarar que “...de salir positivo, cumpliré con la cuarentena establecida para seguir trabajando en todo el país”.

"Y si en algún momento llego a salir positivo (por Covid-19), de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa... A mi me gusta salir, ver la gente, hablarle", expresó el mandatario nacional.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/S4V0SJNyYX — La Prensa Panamá (@prensacom) December 9, 2020