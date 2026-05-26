Presentan nuevo paquete de modificaciones al proyecto de sustancia económica en segundo debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Pasadas las 3:00 p.m. de este martes 26 de mayo, el pleno de la Asamblea Nacional reanudó la sesión para continuar la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley N.° 641, que establece el régimen de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, abrió la sesión y ordenó a la Secretaría General dar lectura a un nuevo paquete de modificaciones presentado por el diputado Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, junto a otros diputados.

Entras los cambios figura la exclusión de la marina mercante en la regulación de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, tema que había quedado pendiente en primer debate. Pero los operadores y entidades dedicadas a la explotación de naves deberán cumplir ciertos requisitos.

Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas, pidió la palabra para preguntar sobre las modificaciones que se estaban presentado, porque tenía entendido que existía un texto único en un proyecto “que es altamente técnico”. El presidente Herrera decretó un receso para conversar con los jefes de bancada.

Información en desarrollo…