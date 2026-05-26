Panamá, 26 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LEGISLATIVO

    Presentan nuevo paquete de modificaciones al proyecto de sustancia económica en segundo debate

    José González Pinilla

    Pasadas las 3:00 p.m. de este martes 26 de mayo, el pleno de la Asamblea Nacional reanudó la sesión para continuar la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley N.° 641, que establece el régimen de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

    El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, abrió la sesión y ordenó a la Secretaría General dar lectura a un nuevo paquete de modificaciones presentado por el diputado Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, junto a otros diputados.

    Entras los cambios figura la exclusión de la marina mercante en la regulación de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, tema que había quedado pendiente en primer debate. Pero los operadores y entidades dedicadas a la explotación de naves deberán cumplir ciertos requisitos.

    Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas, pidió la palabra para preguntar sobre las modificaciones que se estaban presentado, porque tenía entendido que existía un texto único en un proyecto “que es altamente técnico”. El presidente Herrera decretó un receso para conversar con los jefes de bancada.

    Información en desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más
    • Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este martes 26 de mayo. Leer más
    • Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim. Leer más
    • La era de Etelvina Medianero de Bonagas en la Unachi: 13 años y casi mil millones de dólares en presupuesto. Leer más
    • Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Renfe evaluará diseño del futuro puente sobre el Canal para el tren Panamá-David. Leer más