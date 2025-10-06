Presidencia destinará casi 10 veces más dinero a la villa diplomática que a la nueva casa del adulto mayor

Exclusivo Suscriptores

En el Ministerio de la Presidencia destacan dos proyectos de remodelación de antiguos caserones que sirvieron de sedes diplomáticas, pero con presupuestos muy diferentes.

Mientras que a la remodelación de la villa diplomática en Ancón se destinarán $7.1 millones, para el reacondicionamiento, diseño, remodelación y obras en la antigua nunciatura —que se convertirá en la casa de día del adulto mayor— en Paitilla se asignaron $727 mil.

Solo dos ‘salones presidenciales’ dentro de la villa costarían más que las labores de reacondicionamiento en la antigua nunciatura: ambos salones, de 180 metros cuadrados cada uno, se valoran en $828 mil.

El proyecto de la casa del adulto mayor se incluye en un renglón del presupuesto de inversiones de la Presidencia para 2026. Con los $727 mil, el área de intervención sería de 1,524 metros cuadrados.

Ambas edificaciones tienen historia. Mientras la villa diplomática fue la residencia oficial de los comandantes del Comando Sur cuando existía el enclave de la Zona del Canal, la antigua nunciatura sirvió como sede del Vaticano en Panamá entre 1933 y 2016, luego fue trasladada al área de Clayton. Fue el lugar donde Manuel Antonio Noriega se refugió durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.

Tanto la villa como la nunciatura permanecen en desuso y desde Presidencia se hicieron públicas las iniciativas de remodelación.

Unos $725 mil para el proyecto de la casa del adulto mayor son fondos solicitados por el Ministerio de la Presidencia al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A dicha solicitud el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no puso objeción.

Los documentos del proyecto —a los que tuvo acceso La Prensa— detallan que para la nueva casa del adulto mayor se construirían en sitio un anfiteatro, un salón de belleza, un salón de lectura, un salón de arte, un salón de informática y un área histórica. También se incluye la construcción de tres oficinas y otros espacios.

En cuanto a la villa diplomática, este medio reportó que se incluye un monto de $693,621 para 280 metros cuadrados de oficinas; un “pabellón de tenis” que costará $60,120 y una cancha de tenis en la azotea con un costo de $554,894, así como un mirador por $38,895, entro otras amenidades.

Renglones

A pesar de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, argumentó que los montos destinados a la remodelación de la villa provienen de ahorros tras la destitución de “botellas”, el presupuesto del Ministerio de la Presidencia refleja un aumento de $9.5 millones en el renglón de funcionamiento de cara a 2026.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, negó que el dinero para la remodelación de la villa esté incluido en el presupuesto 2026, pese a que días antes, el 25 de septiembre, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, hizo referencia al proyecto durante la sustentación presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Orillac fue consultado por la diputada Janine Prado sobre la remodelación de la villa, particularmente si forma parte de un renglón de $9.7 millones en el presupuesto de inversiones de Presidencia bajo el concepto de “apoyo logístico del Palacio Presidencial”.

Orillac dijo a Prado que el dinero destinado a la villa sería pagado con ahorros de las “botellas” pero que no estaban en el renglón de apoyo logístico.

Por su parte, la directora de Administración y Finanzas de la Presidencia, Ana Román, señaló durante esa sustentación que el renglón de apoyo logístico incluía adecuaciones en otra casona: el propio Palacio de las Garzas. Agregó que “involucra muchos factores”.

Entre tanto, el presidente José Raúl Mulino señaló el pasado jueves 2 de octubre una versión diferente: que “la licitación está dada y adjudicada”.

Usos

Al sustentar el presupuesto, Orillac señaló que en la casa del adulto mayor se atenderán las necesidades físicas y emocionales de los adultos mayores, de modo que sea un lugar de esparcimiento y bienestar.

En tanto, la villa diplomática sería destinada al hospedaje de figuras de alto nivel de otros Estados cuando visiten Panamá, según apuntó el presidente Mulino.

Además de servir como la casa del adulto mayor, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) utilizaría la parte alta de la antigua nunciatura, según comunicó esa entidad en mayo pasado.