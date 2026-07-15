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    GIRA

    Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a Mulino en la sede del Ejecutivo en México

    José González Pinilla
    Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a Mulino en la sede del Ejecutivo en México
    El presidente José Raúl Mulino es recibido en México por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente José Raúl Mulino fue recibido la mañana de este miércoles 15 de julio por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en la sede del Poder Ejecutivo Federal, en el histórico edificio de la Ciudad de México.

    Acompañado de su esposa, Maricel Cohen, el mandatario Mulino arribó a México la tarde del martes. Su gira, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de la Presidencia, incluye la reunión bilateral con Sheinbaum, en la que discutirán temas como comercio, inversiones, integración regional y cooperación.

    Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a Mulino en la sede del Ejecutivo en México
    El presidente José Raúl Mulino es recibido en México por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cortesía/Presidencia de la República

    En la delegación oficial también se encuentran el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

    Información en desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor

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