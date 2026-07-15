Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a Mulino en la sede del Ejecutivo en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino fue recibido la mañana de este miércoles 15 de julio por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en la sede del Poder Ejecutivo Federal, en el histórico edificio de la Ciudad de México.

Acompañado de su esposa, Maricel Cohen, el mandatario Mulino arribó a México la tarde del martes. Su gira, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de la Presidencia, incluye la reunión bilateral con Sheinbaum, en la que discutirán temas como comercio, inversiones, integración regional y cooperación.

El presidente José Raúl Mulino es recibido en México por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cortesía/Presidencia de la República

En la delegación oficial también se encuentran el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

El presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar temas de interés entre ambos países.



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