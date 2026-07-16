Presidenta de la Asamblea ya tiene la lista para integrar las comisiones permanentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La lista con los nombres de los diputados que integrarán las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional ya está en manos de la presidenta de ese órgano del Estado, Shirley Castañedas.

Así lo informó este jueves 16 de julio el segundo vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, quien adelantó que el proceso de conformación de las comisiones entró en su fase final, luego de que venciera el plazo reglamentario para que los diputados definieran su pertenencia a una bancada.

Cohen explicó que hubo un retraso debido a la situación de tres diputados que abandonaron la bancada Vamos y que evaluaban la posibilidad de integrarse a otra fracción legislativa, lo que podía modificar la distribución de los puestos que corresponden a cada bancada dentro de las comisiones.

“Ha habido un pequeño retraso porque había que esperar que venciera el término que establece el reglamento. Si esos diputados decidían irse a otra bancada, eso podía alterar la distribución de puestos para cada bancada en algunas de las comisiones”, señaló.

Sin embargo, indicó que el plazo expiró el miércoles 15 de julio y que los tres legisladores optaron por mantenerse sin bancada. “Vencido el término y esos diputados decidieron permanecer como independientes, diría yo, como en una nube, pues no se ha alterado nada”, afirmó.

Añadió que la mayoría de las bancadas ya entregaron a la Secretaría General de la Asamblea la relación de los diputados que integrarán cada comisión y que ahora corresponde a la presidenta del Legislativo revisar la documentación.

“Ya la presidenta está revisando esto. Tengo una reunión con ella hoy en la tarde y creo que muy pronto debemos estar listos”, sostuvo.

Cohen explicó que el siguiente paso será presentar al pleno el acuerdo alcanzado entre las bancadas para la integración de las 15 comisiones permanentes.

“Hay consenso en todas las comisiones, por lo que el pleno únicamente tendría que aprobar ese consenso. Una vez concluido ese proceso, cada comisión elegirá a su junta directiva; allí los interesados deberán postularse y obtener la mayoría de los votos para ocupar la presidencia, la vicepresidencia o la secretaría”, precisó.

Aunque evitó fijar una fecha para la instalación de las comisiones, señaló que el proceso no debe prolongarse. “Ya hoy es jueves y entra el fin de semana. No me quiero anticipar porque la presidenta es Shirley Castañedas y ella me pidió reunirnos para darle forma y fecha a cada uno de los movimientos que se van a dar”, indicó.

La conformación de las comisiones permaneció suspendida hasta el vencimiento del plazo para la inscripción de bancadas, debido a la situación de los diputados Manuel Samaniego, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña, quienes abandonaron la coalición Vamos y evaluaban incorporarse a otra bancada o conformar una nueva fracción.

Finalmente, los tres permanecieron como diputados independientes, por lo que no se modificó la correlación de fuerzas entre las bancadas ni el reparto de los puestos en las comisiones permanentes.