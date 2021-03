Presidente Cortizo sanciona la Ley que regula la pesca y la acuicultura

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó este viernes de 19 de marzo, la Ley 204 de 18 de marzo de 2021, que reglamenta e incentiva actividades como la acuicultura, pesca deportiva, industrial y artesanal.

Se informó que la ley tiene la finalidad de que la actividad pesquera se realice de forma sostenible, utilizando los métodos adecuados que aseguren la conservación, reproducción, producción, renovación y permanencia de los recursos acuáticos y de la actividad de pesca y/o acuicultura.

Con la sanción la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) ya cuenta con un documento antes de la próxima auditoría de la Unión Europea (UE), que podría ser en abril.

En diciembre de 2019, la UE sancionó a Panamá con una tarjeta amarilla como primer paso de un proceso, que el bloque europeo denomina identificación previa o advertencia al país para ser considerado no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En la hoja de ruta que ha seguido Panamá para cumplir con estos requisitos está la alianza con la oenegé Global Fishing Watch (GFW) para monitorear las embarcaciones.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, con la Ley además se busca el aprovechamiento sostenible de los recursos acuícolas y pesqueros. De igual forma apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia pesquera, acuícola y de las actividades conexas.

De acuerdo con las estadísticas de la Contraloría de la República el valor de las exportaciones de productos de mar generó 83.4 millones de dólares entre enero y agosto de 2020.

Entre los principales productos destacan: camarones, pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado; otros productos de mar; y harina y aceite de pescado.