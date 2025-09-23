Presidente de la Asamblea anuncia revisión de oficinas VIP de diputados del PRD

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista, se pronunció sobre los privilegios que tiene un grupo de diputados, entre ellos Benicio Robinson y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Robinson y Pineda cuentan con oficinas denominadas VIP en un búnker ubicado al lado de la clínica parlamentaria del Legislativo, permanentemente custodiado con seguridad del propio órgano legislativo.

Al respecto, Herrera, presidente del poder Legislativo desde el pasado 1 de julio, prometió que está buscando los mecanismos legales y técnicos para acabar con estas concesiones que, dijo, han tenido desde hace décadas. Tal vez desde hace 30 años, añadió.

En conversación con La Prensa, de hecho, manifestó que en el búnker estos dos diputados no manejan temas de la Asamblea, sino asuntos privados o personales.

No obstante, adelantó que a Pineda ya le quitaron dos de las oficinas que tenía en el conocido como “edificio nuevo” de la Asamblea, donde el resto de los diputados tiene sus despachos. El asunto es que Pineda y Robinson, además de contar con varias oficinas en ese recinto, también tienen espacios en el búnker.

Ghetto vs VIP

El diputado que puso el dedo en la llaga y denunció la existencia de estas oficinas fue Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, quien exigió al presidente de la Asamblea un trato igualitario. Comparó su despacho con un “ghetto”, mientras que los otros tienen oficinas VIP.

De acuerdo con Cedeño, otros que cuentan con oficinas adicionales en el Legislativo son Jaime Vargas, Crispiano Adames, Jairo Salazar, Javier Sucre, Marcos Castillero, Arquesio Arias y Nixon Andrade, del PRD.

También figuran diputados del partido Realizando Metas (RM): Dana Castañeda, Nelson Jackson Palma, Ariel Vallarino, Lilia Batista, Shirley Castañeda y Jamis Acosta. Otro diputado con más de una oficina es Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Así es el búnker de Benicio

Un diputado que ingresó al búnker de Robinson narró a este medio cómo luce este espacio, vedado para la ciudadanía, para la mayoría de los diputados e incluso para funcionarios de la propia Asamblea. Lo primero que advirtió fue: “allí no se entra”.

La entrada principal se ubica cerca de la Comisión de Presupuesto, área que Robinson controló durante décadas. La puerta del fortín lleva un discreto letrero con la inscripción “Despacho técnico”. Tras cruzarla, aparece un área de secretaría atendida por unas 10 asistentes. “Es un salón como de una manzana”, relató la fuente.

Después se abre otro espacio dividido con un vidrio especial que impide observar desde afuera hacia adentro. El lugar cuenta con sistema de intercomunicación, pisos de madera, muebles blancos y mesas adornadas con ramos de orquídeas. También incluye una sala de juntas, un baño y, según se presume, una habitación privada.