Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anuncia liberación de presos políticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocos días de los cambios en la política del madurismo y luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

“A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos realizar por la unión nacional y la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano, junto con las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento“, expresó Rodríguez.

Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, es uno de los operadores políticos más importantes del gobierno de Maduro. / Getty Images

Indicó que esta decisión debe considerarse como “un gesto del Gobierno Bolivariano, de amplia vocación por la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y avance en la búsqueda de la prosperidad”.

¿Cuántos presos políticos registra el régimen de Nicolás Maduro?

Según la organización Foro Penal, al 5 de enero habían 806 presos políticos en Venezuela: 105 mujeres, un adolescente, personas enfermas y 86 extranjeros.

“Pese a los cambios en la conducción del ejecutivo el sistema represivo sigue intacto. En tal sentido esperamos de los factores de poder:- La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos- Amnistía general- Creacion de Comisión de la Verdad independiente- Fin a la persecución”, indicaba en un post de la red social X el Foro Penal.

Momento oportuno para la liberación de los 806 presos políticos y el cese de la maquinaria represiva. pic.twitter.com/l4m4BLQGQy — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 7, 2026

El día miércoles 7 de enero, Alfredo Romero, abogado y director de Foro Penal, hizo un llamado a la liberación plena de los presos políticos.

“Nno sólo la liberación de presos políticos es necesario, sino el cese de la represión y la eliminación de la maquinaria represiva contra la disidencia política, contra aquellos que opinan distinto. Además de ello, es necesario que aquellas personas que tienen procesos pendientes, que son miles de personas, más de 9,000 personas, que habiendo sido excarcelados se mantienen con procesos y medidas cautelares, sean también liberados en términos absolutos, la libertad plena para todos”, fue el mensaje de Romero.

Al conocerse el proceso de excarcelación anunciado por Jorge Rodríguez, el director del Foro Penal escribió en sus redes: Buenas noticias.

Y agregó: “Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”.

Con información de EFE